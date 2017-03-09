Instagram Fenomeni Nusret’in Tuz Dökme Hareketinden Sonra Başlattığı Yeni Akım: ‘Hongi’ Selamı
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Kendine has ‘tuzlama’ hareketiyle dünya genelinde fenomen olan Nusret, yeni bir akımı da başlatmak üzere.

Ünü Türkiye sınırlarını aşan tuzlama hareketiyle yalnızca Instagram’ın değil tüm internet aleminin fenomeni olan Nusret, bu sefer başka bir akım başlatmak üzere. Et restoranı zinciri sahibi Nusret Gökçe, artık müşterilerini ‘hongi’ selamıyla karşılamaya başladı.
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Birkaç gün önce işletmesine gelen Arap bir müşterisinin fotoğraf çekme isteğini geri çevirmeyen Nusret, Maori kabilesi üyelerinin liderlerine saygı gösterisi olarak burnu ve alnı birbirine değdirerek yaptığı selamlaşmayla poz verdi. Sosyal medyada ise bu hareket, Nusret’in başlattığı yeni akım olarak görüldü.

Bunun dışında sürekli olarak reklam teklifleri aldığını söyleyen Nusret Gökçe, şu an birçok teklif geldiğini fakat henüz değerlendirmeye almadığını söyledi. Kendisinin bu ünüyle yalnızca gıda sektörüne has bir reklamda oynayacağını düşünmek ne kadar doğru olur bilinmez. Zira bu potansiyeliyle züccaciye reklamında bile oynasa kimsenin yadırgayacağını sanmıyorum.
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Etiketler: Nusret, nusr-et, nusret gökçe
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