Sosyal medya fenomenliği, çağımızın en gözde mesleklerinden birisi haline geldi. Bu işin büyüsüne kapılan Lissette Calveiro, binlerce dolar borca girip tam bir fenomen olmak için zengin gözükmeye çalıştı. Büyük bir batağın içine saplanan Calveiro, borca girdiği duyulunca amacına ulaştı.

26 yaşındaki Lissette Calveiro, Miami’de yaşıyordu ve bir staj için 2013’te New York kentine taşındı. Bir anda şehrin dokusuyla büyülendiğini söyleyen genç kadın, Instagram’a zengin gibi gözüktüğü fotoğraflarını koymak ve bir fenomen olmak için sık sık alışveriş yapıyordu. Ancak her şey düşündüğü gibi gitmedi ve dünyanın sandığı kadar büyülü olmadığını gördü.

Staj süresince masraflarını karşılamak için bir de yarı zamanlı iş bulan Calveiro, New York’taki işi bittikten sonra Miami’ye dönüp gazeteci olarak çalışmaya başladı. Ancak bu süre içinde Instagram takıntısını bir kenara bırakamadı ve sırf etkileşim almak uğruna alışveriş yapmaya, ünlüler gibi fotoğraflar çektirmeye devam etti.

Sürecin sonuna doğru yaklaşık 10 bin dolarlık borç batağına saplanan Lissetta, bir yalanın içinde yaşadığını gerçek anlamda anlayana dek para harcamaya devam etti. Hatta bir kıyafeti ikinci kere giydiği görülmesin diye ayda 200 dolara yeni bir kıyafet için bütçe ayırmaya başlamıştı. Her ay ülkesinin farklı bir köşesinde seyahate çıkmaya başlayan kadın, özel tasarım çantalara binlerce dolar para ödedi.

2016 yılında yaptığı harcamaların ve tatillerin çoğunu Instagram için yaptığını itiraf eden genç kadının bu takıntısı ona pahalıya mal olacaktı. New York’ta bir şirketin halkla ilişkiler departmanında iş buldu ve taşınırken bazı şeylerin yanlış gittiğini fark etti.

Calverio, bir anda dünya basınında “batan fenomen” olarak adını duyurmaya başladı. Kendisini göstermek için yaptığı on binlerce dolarlık harcamadan geriye 10 bin dolarlık bir borç kalmıştı. New York’ta alışkanlıklarını değiştirdi ve daha ucuz bir evde yaşamaya, giyim masraflarını azaltmaya başladı. Borçlarının büyük bir kısmını ödedi.

Calveiro, sosyal medya fenomeni olmak adına yaşadıklarından son derece pişman olduğunu, böyle platformların kadınları kötü yönde etkilediğini ve onları daha çok para harcamaya sürüklediğini belirtti.