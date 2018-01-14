Instagram Fenomeni Olmanızı Sağlayacak 10 Uygulama!

Instagram’da başarılı bir fenomen olmak istiyorsanız yapmanız gereken bazı şeyler var. Bugün sizlere telefonunuzda olursa fenomen olmanızı daha kolay hale getirecek 10 uygulama sunduk.

Instagram fenomeni olmak ister miydiniz? Bunun için yapmanız gereken pek çok şey var. Öncelikle nasıl bir fenomen olmak istediğinize karar vermeniz gerekiyor. Vlog tarzında kendi yaşantınızdan görüntüler mi paylaşmak istersiniz, bazı ürünlere odaklanan paylaşımlar mı, yoksa daha önce kimsenin yapmadığı şeyler mi? Buna karar verdikten sonra yapmanız gereken şeyler başlıyor. 1 ayda 1 milyon aboneye ulaşmak çok güzel olurdu, ancak ne yazık ki böyle bir durum söz konusu değil. Bu yüzden de abone edinmek için bazı şeyleri doğru yapmanız gerekiyor. Bugün sizlere Instagram’da fenomen olmanızı sağlayacak 10 uygulama sunacağız. Bu uygulamalardan işinize yarayacakları kullanarak uzun vadede de olsa bir fenomen olabilirsiniz.

Facebook’ta paylaşımları planlamak çok güzel, ancak Instagram’da ne yazık ki bu hakkımız yok. Bu yüzden üçüncü parti bir program olan Grum sayesinde paylaşımlarınızı planlayabilir, bu sayede hesabınızın belirli bir düzene girmesini sağlayabilirsiniz.

Takipçileri kazanmak önemli değil. Kazandığınız takipçilerin kim oldukları önemli. Size uygun bir kitle mi, organik mi yoksa satın alınmış mı? İşte bunlar arasında size uygun olan organik kitleyi hedeflemeniz gerekiyor. Satın alınmış 1 milyon aboneniz olacağına organik 100 bin abonenizin olmasını tercih etmelisiniz. SocialDrift uygulaması sayesinde hesabınızı analiz edebilir ve istediğiniz kitleye nasıl ulaşabileceğinizi görebilirsiniz. SocialDrift ücretli bir uygulama, ancak ilk 3 gün ücretsiz deneyebiliyorsunuz.

Fotoğraf ve videolarınız sayesinde Instagram fenomeni olabilirsiniz. Bu yüzden de onların kusursuz olması gerekir. VSCO sayesinde görüntü ve videoları son derece kolay ve kaliteli bir şekilde düzenleyebilirsiniz.

Çok fazla paylaşım yapıyorsanız, Later sizin için bunu sistematik olarak yapabilir. Bu tarz hesapları yönetmek çok zor olabiliyor, ancak Later gibi uygulamalar pek çok paylaşım türünü kontrol edebiliyor. Özellikle ürünlerin satıldığı hesaplar için güzel bir tercih gibi duruyor.

Instagram, profilinizde tek bir link eklemenize izin veriyor. Bu linke Facebook, YouTube, kişisel web sayfası gibi pek çok iletişim alanınızı ekleyemiyorsunuz. Linktree sayesinde Instagram’a ekleyeceğiniz tek bir link, bağımsız bir sayfaya yönlenerek bütün hesaplarınıza ulaşılabilmelerine olanak tanıyacak.

Tek bir kulaklık hediye ederek bile binlerce takipçi edinebilirsiniz. Bildiğiniz gibi Instagram, Facebook gibi sosyal medya alanlarında beğeni alma gibi isteklerle hediye verebiliyorsunuz. Voobox sayesinde pazarlama stratejisi altında özel kampanyalar düzenleyebilirsiniz.

Instagram’ın Snapchat’ten esinlenerek getirdiği hikayeler özelliği, çok sağlam takipçi kitlesi kazandırabiliyor. Hikaye oluşturmak güzel olsa da bu hikayelerin 24 saat sonra kullanılamaması en büyük sorun. Pixelgarde sayesinde videolardaki özel etiketleri temizleyerek baştan gönderi şeklinde paylaşabilirsiniz.

Eğer iyi bir sosyal medya fenomeni olmak istiyorsanız, sektörü sürekli takip etmeniz gerekir. Bunun için de sizin içeriklerinize benzer içerikler üreten kişileri takip etmeniz gerekiyor. Bu sayede hem daha iyi fikirler edinebilir, hem de size gelebilecek potansiyel takipçi kitlelerine ulaşabilirsiniz.

Hashtag kullanmak bir sanattır. Öyle bir hashtag kullanmalısınız ki, pek çok kişinin görebileceği ve ilgili bir alana gitmesi gerekiyor. AutoHash, bu işi sizin yerinize yapıyor. Özel algoritması sayesinde pek çok kişinin takip ettiği hasgtag’lere yöneliyor.

Bir yandan Instagram fenomeni olurken, diğer yandan sosyal medyada paylaştığınız içeriklerle bir web sayfası oluşturmak hoş olmaz mıydı? Juicer, Instagram hesabınızı bir web sitesine yerleştirerek, Instagram içeriklerinizle web sayfasında da etkin olmanızı sağlıyor. Üstelik bunu yaparken hangi içeriklerin web sayfasına eklendiğini sorduğu için boş içerikler yerine etkili bir web sayfasına kavuşuyorsunuz.