Instagram Fenomeninden Takipçilerini Ağır Hüsrana Uğratacak Photoshop İtirafı!

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Instagram Fenomeninden Takipçilerini Ağır Hüsrana Uğratacak Photoshop İtirafı!
Finlandiya’nın Instagram fenomenlerden 20 yaşındaki Sara Puhto, Instagram’daki birçok fenomenin kullanıcıları nasıl aldattığına dair önemli paylaşımlarda bulundu.

Instagram’da binlerce, hatta milyonlarca takipçiye sahip olan birçok fenomenin (özellikle de kadınların) kusursuz bir vücuda sahip olduğunu düşünürüz. Doğru açılardan çekilmiş fotoğraflar, arka plandaki cezbedici görseller, renklerin birbirleriyle uyumu… Kısacası hayran kalınası görüntüler paylaşan fenomenlerin aslında nasıl birer photoshop dehası olduklarını da göstermeye çalışan 20 yaşındaki Sara Puhto, Instagram hesabından bazı şok edici fotoğraflar paylaştı.
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Aslında şok olduğumuz kısım Puhto’nun photoshop’suz görüntüleri değil, sonuçta onlar en güzel ve de doğal halleri. Fakat kusursuz vücuda sahip olduğunu düşündüğümüz o fenomenlerin aslında birer photoshop aldatmasıyla yüz binleri etkilemeye çalışmış olabileceğini düşünmek, açıkçası birçok kişiye ağır gelebilir. 
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Aşağıda, Puhto’nun birçok fenomenin başvurduğunu iddia ettiği photoshop çalışmalarını göreceksiniz.

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Etiketler: instagram, fenomen, instagram fenomeni
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