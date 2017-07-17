Instagram’da 400 binden fazla takipçisi bulunan blogger’lardan Amelia Liana’nın fotoğraflarında yanıltıcı ögeler bulunduğu ortaya çıktı.

Moda ve seyahatle ilgili fotoğraflarını Instagram profilinde 400 binden fazla takipçisiyle paylaşan Amelia Liana, şu sıralar bazı fotoğraflarında yaptığı photosohop oynamalarıyla gündemde.

Her biri birbirinden etkileyici görünen fotoğraflarını inceleyen bazı kullanıcılar, Liana’nın seyahat etmediği yerlere sanki oraya ziyarette bulunmuş gibi gösterdiği photoshop çalışmalarının bulunduğunu tespit ettiler.

(deşifre olmasının ardından Liana'nın bu fotoğrafı Instagram hesabından sildiği gözlemlendi)

Yalnız hemen kendisine bir linç kampanyası uygulamanın da manası yok. Zira bazı Instagram fenomenleri, bu duruma sık sık başvuruyorlar. Photoshop’un ve filtrelerin artık fotoğrafçılığın vazgeçilmez unsurları haline gelmesi, bazı karelerin gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu anlamamızı giderek zorlaştırıyor. Örneğin aşağıdaki fotoğrafta sol taraftaki kullanıcı, birkaç filtre ve photoshop dokunuşu ile kendisini sağdaki gibi bir görünüme kavuşturabiliyor.

Aşağıda da bir başka örneğini göreceksiniz.