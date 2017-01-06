Instagram Fotoğrafları iPhone 7'de Çok Daha İyi Görünecek!

Sosyal medya platformlarından Instagram, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus kullanıcıları için yeni özellikler sundu.

Apple, güncel iPhone modellerini duyurduğunda ilginç vaatlerde bulunmuştu; yeni mimari ile muadillerine göre daha parlak, daha canlı resimler çekmek mümkün olacaktı. Instagram da bu fırsatı kaçırmadı ve yeni güncellenmiş uygulaması ile sahaya adım attı. Instagram kurucularından Mike Krieger, "Instagram paylaşımları, Apple iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ta çok daha gerçekci görünecek." ifadelerini kullandı.

Mike Krieger'e göre Apple'ın "geniş renk yakalama özelliği", Instagram ile yüzde yüz uyumlu çalışacak. Apple Live Videos aboneleri, Instagram videolarını ve fotoğraflarını, Instagram Stories uygulaması ile Boomerang fotoğraflarına dönüştürebilecek. Bu küçük bir güncelleme olabilir ama zannımızca iPhone kullanıcılarını keyiflendirecek bir gelişme. Sonuçta kim daha canlı fotoğraflar ve videolar istemez ki?