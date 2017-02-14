Dönemin popüler şarkıcılarından Aleyna Tilki, Instagram hesabını çaldırdı. Twitter profilinden ise çalan kişiyi bildiğini ve bunun peşini bırakmayacağını söyledi.

Ama beğenirsiniz, ama beğenmezsiniz fakat Aleyna Tilki, son dönemin en çok konuşulan şarkıcılarından bir tanesi oldu. 1. sınıfa gittiğinde dahi fanlarının olduğunu söylemesinin ardından özellikle sosyal medyada kendisi hakkında birçok eleştiri yapılan Aleyna Tilki’nin başına son olarak hiç de istemeyeceği (bir gencin günümüzde başına gelmesini isteyeceği en son şey olabilir) bir şey geldi: Instagram hesabı çalındı.

AleynaTilkiOfficial ismine sahip Instagram hesabını kendi deyimiyle ‘şizofren’ olan bir kişinin çaldığını ve o kişiyi bildiğini belirten Aleyna Tilki, konuyla ilgili olarak aşağıdaki tweet’leri paylaştı: