Instagram, Hikayede Paylaşma Özelliğini Test Ediyor

Instagram orijinal içerik üretimini ve kullanıcıların tam anlamıyla aktif olduğu bir sosyal ağ yaratmak için "re-gram" butonunu kasıtlı olarak uygulamaya dahil etmedi. Ancak, popüler sosyal ağ bu kararını hikayeler söz konusu olduğunda esnetebilir.

Yorum yapmak ve beğenmek dışında, üçüncü taraf uygulamalar kullanmadan Instagram'da etkileşimde bulunmak mümkün değil. Teknolojik gelişmenin akıllı telefon kullanımın tam ortasında kendisine yer bulan ve bu ruha hitap eden Instagram, artık başkalarının herkese açık paylaşımlarını kendi hikayenizde paylaşmanızı sağlayan bir seçeneği test ettiğini duyurdu. Bu yeni özellik sayesinde arkadaşınızın fotoğraflarını ya da ünlülerin gönderilerini paylaşabilir hatta paylaşacak bir şeyi olmayanlara malzeme verebilirsiniz.

Instagram tarafından bu özelliğin test edildiği doğrulandı ve testlerin bitmesiyle birlikte güncellemeyle sunulacağı belirtildi. Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Biz her zaman Instagram'da arkadaşlarımızla her anı paylaşmayı kolaylaştırmanın yollarını test ediyoruz." ifadeleri kullanıldı. Şimdilik oldukça küçük bir grup tarafından test edilen özellik yakın zamanda daha da yaygınlaşacak.

Kendi gönderilerinin başkaları tarafından kullanılmasını istemeyenlere şimdiden bir uyarıda bulunmak da gerekiyor; ayarlara giderek yeniden paylaşma özelliğini kapatabilirsiniz. Şimdi bunu denemeye kalkanlar için de bir uyarıda bulunmak gerekirse; henüz bu seçeneğe sahip değilsiniz ancak gizlilikle ilgili bir ayar mevcut olarak bulunuyor. Instagram bu özellikle, birçok kişinin başkalarının gönderilerini paylaşırken ekran görüntüsü almasını engellemiş olacak. Ya da potansiyel şikayetlerle uğraşmaktan kurtulmuş olacak diyebiliriz.