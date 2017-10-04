Instagram, Hikayelerine Renk Katacak Anket Etiketini Getirdi

Facebook’un sahibi olduğu Instagram, Sanpchat’ten uyarladığı Hikayeler özelliğine arkadaşlarımıza iki cevaplı kısa sorular yöneltebileceğimiz anket çıkarmasıyla güncellendi.

Snapchat, bundan 1 yıl öncesinde diğer sosyal medya mecralarından oldukça faklı bir kimliğe ve kendisine has kitleye sahipti. Birbirinden eğlenceli filtrelerle güncellediği kamera arayüzü, anlık durum bildirimi yapmanın belki de güzel şeklini sunuyordu. Ancak kullanıcıyla etkileşim kurmanın farklı yollarını arayan Facebook, Hikayeler özelliğini hem WhatsApp ve Instagram dahil bütün uygulamalarının içine uyarladı.

Instagram özelinde kullanıcılar tarafından fazlasıyla sevilen Hikayeler, gün geçtikçe daha çok kişinin uğrak noktası oldu. Zamanla kamera filtreleri ona da geldi ve bugün, Snapchat’e kıyasla daha fazla kullanıcısı var. Haliyle Facebook, bu özelliği etkileşimi arttıracak bir şekilde sürekli geliştiriyor.

Gelen son özellik ise arkadaşlarınıza sorular yöneltebileceğiniz Anket etiketi oldu:

Anket yapmak nasıl normal Hikayeler'inize çıkartma ekleyip durum yazıyorsanız o kadar basit. Konum ve başlık etiketlerinin bulunduğu sayfaya gelen Anket etiketine tıklayarak, soruyu ve cevaplarını özelleştirebiliyorsunuz. Hikayenizi görüntüleyen insanlar da oy vermek için istedikleri cevaba tıklıyorlar. Hikayenizi görüntüleyenler listesini açtığınızda ise anlık olarak sonuçları ve kimlerin oy kullandığını takip edebiliyorsunuz.

Bunun yanı sıra Instagram, hikayelerinize attığınız fotoğraflardaki istediğiniz rengi yakalamanızı sağlayacak damlalık aracını da getirdi. Böylece sevdiğiniz bir bölgeye tıklayarak, o renkle yazılar yazabilecek veya metinlerin arka planını o renge boyayabileceksiniz:

Her iki özellik de Android ve iOS cihazlarına gelmiş durumda. Eğer güncellemeyi almadıysanız ya da Instagram kullanmıyorsanız, hemen aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.