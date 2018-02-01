Instagram işletmelerin ve reklam verenlerin tek reklamda birden fazla Hikaye paylaşmasına izin veren 'dönen reklamlar' özelliğini yayınladı.

Dünyanın en popüler görsel içerik paylaşım platformu olan Instagram, günlük 500 milyonu aşkın kullanıcıya ulaşan Hikayeler özelliğine yeni bir reklam 'türü' ekledi. Artık Instagram Hikayeler’de de Facebook ve Instagram reklamlarında olduğu gibi dönen (carousel) reklamlar göreceğiz.

Dönen reklamlar, hem kullanıcılar hem de reklam verenler için oldukça avantajlı bir yöntem. Reklam verenler ürünlerini ya da hizmetlerini tanıtmak için tek bir fotoğraf ya da videoya sıkışmazken, kullanıcılar da ilgilerini çeken ürün ve hizmetler hakkında daha fazla bilgi alıyorlar.

Instagram Ürün Pazarlama Müdürü Susan Rose, Instagram kullanıcılarının halihazırda art arda Hikaye paylaşabildiğini ve bu kullanışlı özelliğin reklam verenlere de sunulması gerektiğini söyledi. Bu sayede reklam verenler tek bir görsele ya da videoya bağlı kalmak zorunda olmuyorlar.

Hikayeler'e gelen dönen reklamlar özelliğini kısaca özetlemek gerekirse, artık işletmeler ve şirketler de tıpkı standart bir kullanıcı gibi birden fazla hikayeyi art arda paylaşarak reklam olarak gösterebiliyor. Buraya tıklayarak Instagram Blog’da paylaşılan örnek dönen reklam videosunu izleyebilirsiniz.