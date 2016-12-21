Instagram Hikayeler’e ‘Çıkartma Ekleme’ Özelliği Geldi

Instagram, bugün yaptığı duyuru ile Hikayeler’e bundan sonra çıkartmaların eklenebileceğini açıkladı.

Son günlerde oldukça sıkı bir çalışma temposuna giren Instagram, canlı yayın özelliğini devreye almıştı. Yeni yıla girmeden Instagram kullanıcılarının hoşuna gideceğini düşündüğüm bir yenilik daha geldi: Hikayeler üzerinden çıkartma ekleme.

Aslında pek yenilik demek de gelmiyor içimden, zira güncellemelerle birlikte ‘yenilik’ kisvesi altında gelen özelliklerin hemen hemen hepsi Snapchat’te gördüğümüz detaylardı. Son özellik de bunu kanıtlar nitelikte.

Çıkartmalar arasında Snapchat’ten bildiğimiz hava sıcaklığı, yer bilgisi, saat gibi fonksiyonlar yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde aktif kullanıcı sayısı 600 milyonu aşan Instagram, çıkartmalar ile yeni yıla girmeden yılbaşı kutlamalarını daha eğlenceli hale getirmeyi hedefliyor.