Instagram Hikayeler’e ‘Konum Bazlı Çıkartma’ Özelliği Geldi!

Snapchat’i sömürmeye devam eden Instagram, Hikayeler kısmına kullanıcıların bulundukları bölgelere özgü çıkartmalar kullanabilmelerini sağlayacak.

Facebook’un bünyesindeki Instagram, -Snapchat benzeri demeyelim artık- direkt Snapchat özelliklerini üzerine entegre etmeyi sürdürüyor. Şimdilik New York ve Endonezya’nın başkenti Jakarta’da erişilebilen yeni özelliği sayesinde kullanıcılar, bulundukları bölgelere has çıkartmalar ekleyebilecekler.

Bu özellik, şehrin ya da bölgenin küçük bir kısmını kapsayacak şekilde de kullanılacak. Mesela New York’un ünlü Brooklyn bölgesine gidenler, hem buranın hem de buraya bağlı Williamsburg’ün çıkartmalarıyla karşılaşacaklar. Bizden örnek vermek gerekirse İstanbul > Beyoğlu > Taksim Meydanı’nı gösterebiliriz. Bir konum etiketi gibi işleyen çıkartmalar, üzerine dokunulduğunda kullanıcıları konum sayfasına yönlendiriyor ve oradaki çekilmiş başka fotoğraf ve videolar görülebiliyor.

Özellik, tahmin edileceği üzere şimdilik birkaç şehirle sınırlandırılmış. Zira kullanıcıların WhatsApp’ın durum kısmına gelen GIF, fotoğraf ya da video ekleme özelliğine tepki göstermelerinin ardından şirketin geri adım atarak eski durum özelliğini tekrar aktif edeceği söyleniyordu. Aynı eleştirilerin Instagram için de gelmesi olası, ancak şirketin ‘istikrarlı’ bir şekilde Snapchat’ten nemalanmasına kullanıcıların da artık aşina olması, sanıyorum ki Instagram’ın da işine geliyordur. Bakalım Instagram’da karşılaşacağımız sıradaki ‘yenilik’ ne olacak.