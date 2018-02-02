Instagram, yalnızca yazı kullandığınız hikayeler paylaşmanıza izin veren yeni özelliğini yayınladı.

Instagram’a bir süredir gelmesi beklenen hikaye metin paylaşma özelliği sonunda geldi. Bir süreden beri test aşamasında olan “metin modu”, bundan sonra isteyen herkes tarafından kullanılabilecek. Normalde Instagram’ın hikaye modunda bir yazı paylaşmak istediğimizde arka plana bir fotoğraf koymamız gerekiyordu. Bu yeni modla birlikte arkaya fotoğraf veya video eklemeden yaratıcı metin stillerini kullanarak yazılar paylaşabileceksiniz.

Normal bir hikaye paylaşmak istediğinizde tıkladığınız “yeni” butonu üzerine tıklayıp alt kısımda yer alan seçeneklerden “yazı” seçeneğine ulaşarak siz de Instagram’da fotoğrafsız yazılar paylaşabilirsiniz. Yazınızın arkasında Instagram’ın çeşitli arka planlarından birini ekleyebilir, kelimeleri veya cümleleri vurgulayarak, takipçilerinizle içinizden geçen bir metni paylaşabilirsiniz.

Güncellemeyle birlikte metin kısmı yeniden düzenlendi. Bundan sonra fotoğraf ve video kısmında da yazıya daha çok müdahale edebilecek ve istediğiniz gibi ayarlar verebileceksiniz.

Normal hikayelerde olduğu gibi, yalnızca yazının bulunduğu hikayeler de 24 saat sonra kaybolur. Bu yüzden hayatın anlamı gibi önemli düşüncelerinizi yazarken 24 saat kuralını aklınızda bulundurmanızı öneriyorum. Yeni güncelleme Android ve iOS kullanıcıları için yayınlandı.