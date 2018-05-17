Instagram Hikayeler’e Yepyeni Bir Özellik Ekleniyor!

Her gün milyonlarca kişinin kullandığı Instagram Hikayeler özelliği, hayatımızın bir parçası haline geldi. Şimdi ise Hikayeler’e yeni bir özellik eklendi. Güncellemeyle birlikte istediğiniz kişinin gönderisini hikayenizde paylaşabileceksiniz.

Instagram, özellikle genç kitle olmak üzere, birçok kişinin severek kullandığı bir uygulama haline geldi. Uygulama, Hikayeler özelliğinden önce de oldukça iyiyken, anlık fotoğraf paylaşım özelliğinden sonra şüphesiz ki çok daha kullanılır oldu. Bu noktada geliştiriciler içinde odak noktası olan bu özelliğe, yepyeni bir güncelleme eklendi.

Bir başkasının gönderisini paylaşmanıza izin veren güncellemede, paylaşım yaptığınız kişinin de adı gönderinin altında görünecek. Muhtemelen kişilerin beğendikleri görüntülerin ekran resmi alarak paylaşmış olmalarından esinlenilen bu özellik, kesinlikle çok daha özgün ve adil olacak.

Paylaşımın düzenlemesinde ise her zaman yaptığınız gibi emoji, yazı ve çıkartmalar ekleyebileceksiniz. Görsellerinizin paylaşılıp paylaşılmamasıysa sizin tercihinize bırakılmış durumda. Profil sayfanız üzerinden iOS cihazlarınızda çark, Android cihazlarınızda üç noktaya tıklayarak, “Hikayeleri Yeniden Paylaşmaya İzin Ver” seçeneğine dokunabilir veya pasif halde bırakabilirsiniz.

Yakın zamanda Android cihazlarda aktif olması beklenen özelliğin iOS sürümünün ise birkaç gün daha geç geleceği ifade edildi. Fotoğraf odaklı bu uygulamanın, sürekli güncellemeler yapması ve kendini geliştirmesiyse kesinlikle kullanıcıları daha da heveslendiriyor.