Sosyal medya devi Facebook, testlerine haftalar önce başladığı Instagram hikayelerini Facebook Hikayeler'de paylaşma özelliğini tüm dünyadaki kullanıcılarına yayınlamaya hazırlanıyor.

Facebook Hikayeler, sosyal medyadaki en kurak arazilerden biridir. Instagram, WhatsApp ve Messenger’dan sonra Facebook’a da Hikayeler özelliğinin gelmesi, kullanıcıların Facebook’u sert bir şekilde eleştirmesine neden olmuştu. Evet, Facebook Hikayeler kötü bir özellik değildi, fakat gereksizdi.

Facebook, insanların her platformda ayrı ayrı içerik üretmek ile uğraşmayacağını zaten anlamıştı. Bunun için Instagram Hikayeleri, Facebook Hikayeleri’nde de paylaşabilmemizi sağlayan yeni bir özelliği Portekiz’de test ediyordu. Görünüşe göre testler başarılı geçti. Sosyal medya devi, aynı özelliği şimdi de ABD’de bulunan kullanıcılarının hizmetine sundu. Bu da özelliğin yakında globalde yayınlanabileceği anlamına geliyor.

Belki pek çok insan için bu özellik de gereksiz geliyor olabilir. Ancak şöyle bir gerçek var ki; insanlar Facebook Hikayeler’in kötü olduğunu düşünmüyor, yalnızca gereksiz buluyor. Bu nedenle de çok az kişi Facebook Hikayeler’e içerik üretiyor. Fakat Instagram’da oluşturulan içerikler Facebook’da paylaşıldığında izlenme sayısını gördüğünüzde şaşırabilirsiniz.

Bir TechCrunch editörü, bu özelliğin Facebook Hikayeleri canlandırmak için faydalı olup olmayacağını test etmek istemiş ve Instagram Hikayeler’de paylaştığı bir görseli Facebook Hikayeler’de de paylaşmış. Sonuç; 5000 takipçili Instagram profilinde yalnızca 220 görüntülenme alırken, 2800 arkadaşı bulunan Facebook profilinde 820 görüntülenme almış. Bu da, Facebook kullanıcılarının Hikayeler paylaşmaktan kaçınsa da başkalarının hikayelerini kontrol ettiğini gösteriyor.

Bu özellik, Facebook Hikayeler’in Instagram Hikayeler’de paylaşmamızı da sağlayacak mı? Bu soruya yanıtımız hayır. Şu an için yalnızca Instagram içeriklerimizi Facebook’ta paylaşabiliyoruz. Ancak Instagram Hikayeler’i yalnızca Facebook’ta değil, WhatsApp ve Messenger’da da tek tuş ile paylaşabilmek kötü bir özellik olmazdı gibi geliyor. Sonuçta daha fazla paylaşım, daha fazla görüntülenme demek.