Snapchat’in büyümesi, 2016’nın üçüncü çeyreğinde Instagram Hikayeler’in kullanıma sunulmasıyla yavaşladı.

Snapchat, 2015’in dördüncü çeyreği ile 2016’nın üçüncü çeyreği arasında ortalama olarak 46 milyon günlük aktif kullanıcı kazanmış ve günlük aktif kullanıcısı sayısı toplamda 153 milyona yükselmişti. Ancak üçüncü çeyrekte Instagram’ın hikayeler özelliğini kullanıma sunmasıyla Snapchat’in büyümesi yavaşladı.



Snapchat'in Çeyrek Bazlı Büyüme Grafiği

Instagram Hikayeler’in kullanıma sunulmasından sonra, dördüncü çeyrekte Snapchat, günlük aktif kullanıcı sayısını sadece 5 milyon artırdı ve şu anda toplam günlük aktif kullanıcı sayısı 158 milyon. Snapchat, 2015’in dördüncü çeyreğinden başlayarak her çeyrekte sırasıyla günlük aktif kullanıcı sayısını 13, 15, 21 ve 10 milyon artırmıştı. Snapchat’in 158 milyon günlük aktif kullanıcısına karşın, ağustos ayında kullanıma sunulan Instagram Hikayeler, ekim ayında 100 milyon günlük aktif kullanıcı sayısına ulaşmıştı.

Ancak Snapchat’in büyümesinin yavaşlamasına sadece Instagram’ın hikayeler özelliğinin neden olduğu söylemek zor. Snow adlı Snapchat benzeri uygulama da Snapchat’in kullanıcı tabanını derinden sarsıyor.