Chrome için geliştirilen bu eklenti sayesinde Instagram Hikayeler’deki paylaşımlara adınız görünmeden bakabilirsiniz.

Stalk yapmanın altın kuralı, bunu yaparken kimliğinizi deşifre etmemektir. Bazen eski sevgilinin ya da takip ettiğiniz herhangi bir kimsenin Instagram’daki fotoğraflarına bakarken parmağınızla yapacağınız iki seri dokunuş, kim olduğunuzun hunharca ortaya çıkmasına sebep oluyor. Fakat Instagram Hikayeler özelliğinde stalk’lamayı gizli bir şekilde yapmanın bir yolu yoktu -sahte hesap açanları bir kenara koyuyorum-, en azından bugüne kadar. Geliştirilen bu Chrome eklentisi, kimliğinizi deşifre etmeden Instagram kullanıcısının Hikayeler paylaşımını görmenizi sağlıyor.

Alec Garcia isimli bir geliştirici, Chrome IG Story isminde bir eklenti geliştirdi. Yalnızca masaüstünde çalışan bu eklenti sayesinde dilediğiniz Hikaye’ye isminiz görünmeden bakabileceksiniz. Bunun yapmanız gereken işlemler ise oldukça basit.

Öncelikle şuradaki bağlantıya giderek eklentiyi Chrome’a yüklüyorsunuz. Yüklemenin ardından eklentide açılan pencere üzerinden istediğinizi kişinin ismini aratıp o kişiye ait görüntüleri izleyebilirsiniz.

Bunun dışında eklentide, Hikayeler’in paylaşılması ve indirilmesi gibi özellikler de bulunuyor. ‘Paylaş’ butonuna tıklayarak söz konusu hikayeyi şimdilik beta sürümünde olan Matcha isimli bir sitede paylaşabilirsiniz.

Eğer stalklanmak istemiyorsanız, Instagram’daki gizlilik ayarlarınızı tekrar bir gözden geçirmenizi tavsiye ederiz.