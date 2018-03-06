Akıllı telefon dünyasındaki amiral gemilerinin ön ve arka kameralarındaki en sevilen özellik olan Portre Modu, yavaş yavaş mobil uygulamalara yayılmaya başladı. Instagram, çok sevilen Hikayeler özelliğine aynı seçeneği getirmeye hazırlanıyor.

Snapchat’ın üzerine toprak atıp helvasını yiyen Instagram’ın Hikayeler özelliğini kullanan kişi sayısı, Snapchat’in genel kullanıcı sayısını geçti. Facebook, her fırsatta Instagram’ın özelliklerini çeşitlendirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde sesli ve görüntülü görüşme desteği getirme ihtimaliyle gündem olan Instagram’ın yeni bombası, Hikayeler’e Portre Modu’nu getirmek olacak. 2017 yılından bu yana akıllı telefonların en çok aranan özelliklerinden olan Portre Modu, kamera sensörü ve yazılımların uyumlu şekilde çalışmasıyla mümkün olan bir özellik.

Instagram Hikayeleri, şu anda yalnızca dikey fotoğraflar için optimize edilmiş durumda. Bu nedenle Portre Modu ile uyumlu bir şekilde çalışması zor. Uygulamanın Android versiyonu için düzenlenen son çekirdek dosyasını (.apk) ayrıştıran yazılımcılar, ortaya çıkan binlerce dosya arasında aşağıdaki görüntüyle karşılaştılar.

"portrait_shutter_icon.png" başlıklı simgenin, aktif olmayan fakat uygulama kodları arasında gizlenmiş bir özellik için yapıldığı anlaşılıyor.

Bu özelliğin Instagram Hikayeler’ine ne zaman geleceğine dair henüz net bir bilgi bulunmuyor. Ancak gelme ihtimali bile pek çok kullanıcıyı sevindirmeye yeterli. Instagram, yavaş yavaş telefonlarımızdaki ana kamera uygulamalarının yerine geçmeye çalışıyor.