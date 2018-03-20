Facebook’un yavru sosyal medya mecrası Instagram, Snapchat’ten esinlendiği Hikayeler özelliğini geliştirmeye devam ediyor. Henüz test aşamasında olan bir özellik, kullanıcıların başka kullanıcılar tarafından paylaşılan hikayeyi “ReTweet” mantığıyla paylaşmasını sağlayacak.

Instagram, mobil sosyal medya platformları arasındaki hızlı yükselişini sürdürüyor. Kullanıcı sayısı her geçen gün artan platformun en popüler özelliklerinden birisi de Hikayeler. Snapchat’in kitlelere yayılma nedenlerinden olan özellik, Instagram’ın elinde resmen bambaşka bir hale geldi.

Twitter ile popülerleşen, kullanıcıların diğer kullanıcılar tarafından paylaşılan içerikleri kaynaklı bir şekilde paylaşmasını sağlayan “ReTweet” özelliği, Instagram’ın en büyük eksiklerinden birisi. Bunun için uygulama mağazalarında bulunan üçüncü parti uygulamaları kullanıyoruz. Instagram’ın planladığı şey ise bu özelliğin bir benzerini Hikayeler’e getirmek.

Şimdillik “Regram” adıyla anabileceğimiz sistem, bir başka kullanıcının gönderisini kendi Hikayeler sekmenizde paylaşmanızı sağlayacak:

Bu paylaşımlarda orijinal hikayeye ve gönderiye yönlendiren bir buton da bulunacak.

Instagram herhangi bir açıklama yapmamakla birlikte yeni özelliğin küçük bir kullanıcı grubu tarafından test edildiğini doğruladı. Hikayeler özelliği kullanılmaya başlandığından beri bir başka kullanıcının hikayesini paylaşmak için ekran görüntüsü almak gerekiyordu. Ancak bu özellikle bir iki dokunuş sayesinde, kaynak göstererek hikaye “Regram” edilebilecek. İstemeyen kullanıcılar ise özelliği devre dışı bırakarak, kendi hikayelerinin alıntılanmasına engel olabilecek. Aynı zamanda bu sistem, sadece “Herkese açık” profiller tarafından kullanılabilecek.

Instagram’ın planları arasında söz konusu Regram özelliğini gönderiler içinde aktif hale getirmek olabilir. Zira şirket, bu yönde yoğun bir taleple karşı karşıya. Kullanıcılar, harici bir uygulamayla içerikleri tekrar paylaşmak istemiyorlar.

Facebook’un günden güne değer kaybedip, kullanıcılarını bir bir sistemden soğuttuğu günlerde Instagram’a yoğunlaşması beklenen bir şeydi. Regram özelliğinin son kullanıcılara ne zaman sunulacağı hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Detaylar elimize ulaştıkça, sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Takipte kalın. :)