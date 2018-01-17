Instagram Hikayelere Yeni Yazı Fontları Geliyor

Instagram’ın en çok kullanılan bölümü Hikayeler için 4 yeni yazı fontu geliyor.

Instagram, Hikayeler bölümünde metinleri daha etkili kullanmak adına bir takım özellikler getiriyor. Bu özelleştirmeler arasında en önemlisi keyfinize göre seçebileceğiniz yazı tipleri oldu. Yeni özelliğe göre metni yazdıktan sonra keyfinize göre özelleştirebilirsiniz. Bunlar, yazı tipi, boyutu gibi küçük ama etkili özelliklerden oluşuyor.

Instagram’ın iOS sürümüne gelen güncellemede 4 farklı yazı tipi sunuldu. Bu yazı tiplerini hikayeler dışında hiçbir yerde kullanamıyorsunuz. Instagram’ın sunmaya hazırlandığı 4 yazı tipi şu şekilde;

Modern

Kolay anlaşılabilir ve genel olarak tasarımcıların tercih ettiği yazı tiplerinden birisi olan “Modern” yazı tipi genel olarak Japonya’da kullanılıyor.

Strong

Daktilo benzeri yazı tiplerini seviyorsanız Strong çok hoşunuza gidecektir. Uzun yazılarda kalın olmasından dolayı okunmayı zorlaştıracak Strong, kısa yazılarda güzel bir görünüm sunabiliyor.

Typewriter

Küçük harflerle okunacak bir yazı yazmak istediğinizde en güzel tercihlerden birisi bu yazı fontu olacaktır. Kolay okunabilir olmasının yanı sıra, yumuşak tasarımı ile hoş bir görünüm sunuyor.

Neon

Son yazı tipimiz Neon. Adından da anlaşılacağı üzere ince bir yazının etrafında parlayan ışığın yer aldığı bir yazı tipi olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle gece gönderilerinizin üzerine farklı bir tarz katabilir.