Sosyal medya platformları arasında 2017’nin en hızlı yükselen markası Snapchat, geçtiğimiz aylarda Instagram, WhatsApp ve Facebook tarafından klonlanmıştı. Instagram Hikayeleri ve WhatsApp Durum Güncellemeleri artık Snapchat’in iki katı kullanıcıya sahip.

Mark Zuckerberg, Instagram ve WhatsApp’a getirdikleri anlık durum paylaşımı yani çakma Snap özelliğinin, günlük 300’er milyon kullanıcıya ulaştığını açıkladı. Bu rakam Snapchat için 173 milyon dolaylarında ve hızla düşüyor. Rusların ABD seçimlerine Facebook kanalıyla müdahale etmesi iddialarının gölgesinde kalan şirket, kopyaladığı bir özellikle gene en çok kazanan sosyal medya mecrası oldu.

Facebook söz konusu Snap atma özelliğini neredeyse bütün platformlarına getirmişti. Çoğu platformdaki özellik, kendine has filtre ve efektler barındırdığı ve kişilerin farklı bağlantılara ulaşmalarını sağladığı için sevildi. Şimdi ise dev şirketin hedefinde kopyalayamadığı Snapchat özellikleri var: Snap Map ve Bitmoji kişisel avatarları. Diğer yandan Instagram hikayelerine yeni eklenen Superzoom, en sevilen efektlerden birisi haline geldi.

Zuckerberg, anlık içeriklerin kullanıcıları daha çok platformlara çektiğini ve pasif içeriklere göre daha çok etkileşim alabildiklerini de sözlerine ekledi.

Instagram Hikayeleri ve WhatsApp Durumu genellikle yakın arkadaşlar tarafından görülen videolar olduğundan, Facebook’un platformlar arası topluluk hassasiyetini geliştirdiler. Bu nedenle daha fazla izlenme ve harcanan vakit Facebook’un hikayeler arasına serpiştirdiği daha fazla reklam demek oluyor.

Instagram’ın günlük 500 milyona ulşan aktif kullanıcı sayısı var ve yarısından fazlası Hikayeler özelliğini kullanıyor. Bakalım Snapchat’ten sürdürülebilir başarıyı yakalamak adına bir atak gelecek mi? Eğer şirket farklı yenilikler deneyemezse kısa süre sonra varlığından söz etmemiz mümkün değil.

Hikayeler günlük vakit harcama ortalamasıyla da Snapchat'i katlıyor. Dolayısıyla reklam verenler için ideal bir ortam haline gelmeye başladı. Snapchat bu fikre öncülük etmiş olsa da, Instagram modern sosyal medyayı mükemmelleştirmek için elinden geleni ardına bırakmıyor.