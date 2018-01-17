Instagram Hikayeler kaybolmadan önce ekran görüntüsü alan kişiler, bundan sonra bildirimler yüzünden gönül rahatlığı ile ekran görüntüsü alamayacak.

Instagram’ın çalıntı olmasına rağmen en çok sevilen özelliklerinden olan Instagram hikayeler özelliğine çok yakında yeni bir özellik geliyor. Normalde Instagram hikayeler kısmına koyduğunuz bir görsel veya video 24 saat içerisinde silinir. Instagram’da bu gönderileri kaydetme gibi bir şansınız olmadığı için muhtemelen screenshot(ekran görüntüsü) alarak fotoğraflarınızı kaydediyorsunuz.

Bu işlemi yalnızca kendi fotoğraflarınız için yapıyorsanız sıkıntı yok, ancak başka kişilerin fotoğraflarını da ekran görüntüsü ile alan kişileri pek de hoş olmayacak bildirimler bekliyor. Instagram, çok yakında gelecek güncelleme ile birlikte, hikayelerde bir kişinin ekran görüntüsünü alırsanız o kişiye bildirim gitmesini sağlayacak. Yani, eski sevgilinizi stalklamak için bir arkadaşınızın sizin için fotoğrafın görüntüsünü alması pek hoş olmayacak sonuçlar doğuracaktır.

Elbette Instagram öncesinde sizi uyarmayı ihmal etmiyor. Güncelleme geldikten sonra alacağınız ilk ekran görüntüsünde karşınıza bir bildirim çıkaran ve bundan sonra aldığınız ekran görüntülerini fotoğrafın gerçek sahibine haber vereceğini söyleyen Instagram, kullanıcıya bu uyarıyı çıkardığı ilk seferde, kopyalanan fotoğrafın sahibine haber vermiyor.

Peki, sizce Instagram’a gelecek bu özellik doğru bir karar mı? Bu doğrulamayı geçmenin de bir formülü bulunabilir mi? Yorumlarınızı bekliyorum.