Instagram Hikayeleri Üzerinden Oyun Oynayan Yaratıcı Adam!

Instagram hikayelerini interaktif oyunlara çevirmeyi Pablo Rochat isimli kullanıcı, yaptıklarıyla beğeni topladı.

İnternette başarılı bir yerlere gelmek istiyorsanız, farklı bir fikre ihtiyacınız var. Tutacağına inandığınız başarılı bir fikre ve bunu gerçekleştirecek zamana sahip olduğunuzda başarılı olmamanız için de hiçbir sebep kalmıyor.

Bunun en büyük kanıtı Amerikalı Pablo Rochat isimli bir Instagram kullanıcısı. Instagram hikayeleri için attığı interaktif oyunlarla kısa sürede ünlenmeye başaran Rockat'ın an itibariyle 3.391 takipçisi bulunuyor. Instagram üzerinden interaktif oyunların bulunduğu hikayeler atmaya devam eden Rockat'ın oyunlarında yapmanız gereken çok fazla şey yok. Aslında normal bir videoyu Instagram’a yükleyen Rochat, Hikayeler'in kurallarını bozmadan takipçilerine eğlenceli vakitler geçirtmeyi başarmış.

Rochat'ın oyunlarındaki mantık, videoya dokunduğunuzda durması, bıraktığınızda ise hareket etmesi üzerine. Oyunlarını oynamanız için bu iki adımı uygulamak yeterli. Her gün farklı bir oyunu takipçileri ile paylaşan Rochat, bu işin eskiden Vine’da olduğunu, Vine’ın popülerliğini yitirmesinin ve Instagram’a hikayeler özelliğinin gelmesinin ardından Instagram’a başladığını belirtti.

Rochat’ın Hikayeler’de uyguladığı türe aslında çok yabancı değiliz. Facebook’ta paylaşılan GIF’lerde de böyle interaktif oyunlar bulunabiliyor. Rochat’ın yaptığı tek şey, platformun eksikliğini fark edip zaten bilinen bir fikri Instagram Hikayeler’le birleştirmesi olmuş.