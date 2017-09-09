Instagram Hikayelerinde Bulunan 24 Saat Kuralı Kalkıyor!

Instagram'da bir fotoğrafı hikaye olarak paylaşabilmek için son 24 saat içinde kayıt edilmiş olması gerekiyordu. Yeni geleceği düşünülen özellik ile 1 hafta içerisinde kayıt edilen bütün görselleri Hikaye olarak paylaşabileceksiniz.

İlk olarak Snapchat ile başlayan 24 saat sonra silinen fotoğraf paylaşma özelliği Instagram,Facebook ve Whatsapp platformlarına da eklenmişti. Instagram üzerinde oldukça aktif kullanılan özellik son 24 saat içinde kayıt ettiğiniz fotoğrafları paylaşmanıza olanak sağlıyordu. Bu kısıtlamasından dolayı bir çok eleştirinin ortak noktası olan Instagram, yakın zamanda gelecek bir güncelleme ile süre aralığını genişletmeyi planlıyor.

24 saat olan sürenin 1 hafta olacağı tahmin ediliyor. Eğer isterseniz sadece son 24 saat içinde kayıt ettiğiniz görseller arasından Hikaye atmakta mümkün olacak.

Eğer çok daha eski bir görseli paylaşmak isterseniz, sizler için bir önerimiz var. Paylaşmak istediğiniz görselin ekran görüntüsünü alarak, Hikayeler bölümünden paylaşabilirsiniz. Bu durumda eskiden çektiği fotoğrafları paylaşmak isteyen kişiler artık daha fazla fotoğraf paylaşabilecek. Güncellemenin ne zaman geleceği henüz bilinmiyor ancak çok yakın bir zamanda test aşamasında yayınlanması bekleniliyor.