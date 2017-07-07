Instagram'a gelecek yeni güncelleme ile artık, hikayesini gördüğünüz kişiye yanıt olarak fotoğraf veya video gönderebileceksiniz.

Instagram'da hikayesini gördüğünüz kişiye yanıt olarak ancak mesaj atabiliyorduk. Ancak yeni gelecek güncelleme ile artık fotoğraflar ve videolar da yanıt olarak gönderilebilecek. Sonuçta kelimelerle ifade etmek ve yazmak oldukça zor ve uğraş vericidir. Yeni özellik ile bu zorluk ortadan kalkacak ve fotoğraf ve video olarak yanıt verebileceksiniz.

Yeni özellikten yararlanmak için bir Instagram Hikayesi izlerken yeni çıkacak olan kamera düğmesine dokunabilecek ve bu sayede de fotoğraf veya video gönderebileceksiniz. Vereceğiniz yanıt, hikayenin etrafında dolaşacak ve yeniden boyutlandırılabilcek.

Eğer şanslıysanız belki de bu özelliği, size gelecek olan fotoğraf veya video yoluyla öğrenebilirsiniz. Hikayenize yanıt olarak gelecek içeriği yalnız siz görebileceksiniz. Ayrıca en bomba habere gelirsek de, ekran görüntüsü aldığınız zaman karşıdakine bildirim gidecek. Şimdiden çatılan kaşları görebiliyoruz ve Instagram da tam anlamıyla Snapchat'in izlediği politikayı izliyor. İlk olarak hikayeler özelliğini getirdi, şimdi de benzer başka özellikler.

Tabi ki bu, çığır açacak bir güncelleme değil ancak Instagram'ın etkileşimini büyük bir oranda artıracaktır. Sonuçta artık neredeyse Snapchat'in bize sunduğu tüm özelliklere, Instagram sayesinde kavuşuyoruz.

Siz ne düşünüyorsunuz? Instagram'a yeni gelecek özellikler ile Snapchat'i terketmeye bir adım daha yaklaşıyor muyuz?