Instagram Hikayelerine, GIF Özelliği Eklendi!

Instagram, yaptığı son güncelleme ile kullanıcıları için, hikayelerinde kullanabileceği GIF özelliğini ekledi.

Instagram'ın en çok sevilen ve kullanılan özelliği olan Instagram hikayelerine yapılan son güncellemeyle, yeni bir özellik daha eklendi. Bundan böyle, hikayelerimize GIF ekleyebilir ve onları takipçilerimizle paylaşabiliriz. Bu söylenti uzun zamandır haberlerde dolaşıyordu ve Instagram sonunda bu özelliği kullanıcılarıyla buluşturdu. Hikayelerimizde şimdilik Instagram tarafından belirlenen ve GIPHY'de bulunan GIF'leri kullanabileceğiz.

Instagram, bu yeniliklere ayrıca bir yenisinin daha ekleneceğini duyurdu. Yakında gelecek olan bir özellik sayesinde, bundan böyle hikayelerimizde her boyutta fotoğrafı paylaşabileceğiz. Yani ekrana sığmayıp, kırpmak zorunda kaldığımız fotoğrafları, bundan sonra kırpmak zorunda kalmadan hikayelerimizde yayınlayabileceğiz. Bu özelliğin ise, bir iki hafta içerisinde gelecek bir güncellemeyle kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Instagram için GIF özelliği, kısa süreliğine bazı ülkelere test etme amacıyla yayınlandı, ancak çok kısa bir süre içerisinde ülkemizdeki ve tüm dünyadaki kullanıcılarıyla buluşacak. Ülkemizde kısa süre içerisinde yayınlanacak olan bu özelliği kullanmak için, hikaye çektikten sonra üst kısımdan çıkartmaların bulunduğu yeri açıyoruz, buradan GIF seçeneğini seçiyoruz ve karşımıza binlerce GIF çıkıyor. Bu GIF'leri, hikayemize sürükleyerek istediğimiz gibi kullanabileceğiz. Instagram son zamanlarda özellik bakımından yeniliklere adım atıyor, siz bu özellikleri nasıl buluyorsunuz? Sizce bu özellikler sayesinde uygulama daha kullanışlı ve eğlenceli bir hale geliyor mu?