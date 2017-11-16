Instagram'a Mobil Tarayıcıdan Hikaye Ekleyebileceğiz!

Instagram, herkesin Hikayeler özelliğine erişebilmesine imkan sağlamaya çalışıyor. Bu yüzden de kullanıcıların hikayelerini telefon tarayıcısından eklemesine izin vermeye başladı.

Instagram Hikayeler özelliğini mobil tarayıcıya eklese de bu özellik şu an için oldukça basit özellikleri sunuyor. Çünkü yalnızca fotoğraf ekleyebilir ve üstüne metin yerleştirebilirsiniz. Instagram'ın yüz filtreleri ve çıkartmaları gibi diğer birçok eğlenceli özelliği henüz mevcut değil. Aynı şekilde maalesef video çekip atmamızda mümkün değil. Haliyle bunlarda ciddi kısıtlamalar.

Yine de son zamanlarda Instagram'ın hikayeler özelliğini bu şekilde her alanda kullanılabilir hale getirmeye çalışması, bu özelliği ne kadar önemsediğine de işaret ediyor. Windows 10 üzerinden edinebileceğiniz masaüstü uygulamasında da kullanabileceğiniz bu özellik, artık telefonunuzda uygulamaya ihtiyaç olmadan da kullanılabilecek.

Fakat tüm bunlara rağmen, uygulamayı kullanamayan kişilerin bu yöntemle yalnızca hikayeleri görüntüleyebilecekleri anlamına geliyor. Hatırlanacağı üzere Instagram, geçtiğimiz Ağustos ayı sonlarında tarayıcıdan sadece Hikayeleri görüntülememize imkan sağlamıştı. Peki ya sizce ilerleyen dönemlerde Instagram’ın tüm özelliklerinin tüm tarayıcılardan kullanılabilmesi ne kadar doğru bir karar olur?