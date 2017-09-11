Instagram Hikayelerini Nasıl İndirebilirsiniz?

Instagram hikayelerini son derece kolay bir şekilde indirmenin yolunu açıkladık. Hem Android hem de iOS kullanıcı bu haberden yararlanabilirler.

Sosyal medya uygulamaları sürekli evrim geçiriyor. Son yıllarda bu evrimlerin en büyüğü gerçekleşti ve milyonlarca kullanıcı kimsenin duvarına bakmadan Instagram ve Snapchat’te bulunan hikayeleri takip etmeye başladı. Peki, 700 milyondan fazla kullanıcısı olan Instagram’da hoşunuza giden hikayeleri telefonunuza nasıl indirebildiğinizi biliyor musunuz?

24 saat boyunca paylaşan kişinin hikayesinde bulunduktan sonra silinen Instagram hikayelerinin bazıları adeta sanat eseri olabiliyor. Bu gibi içerikleri kaydetmek istiyorsanız yapmanız gereken adımlardan bahsedeceğiz. Hem Android hem de iOS kullanıcılarının kullanabileceği uygulamalar sayesinde sevdiğiniz hikayeleri telefonlarınızda saklayabileceksiniz. Karşınızda Instagram hikayelerini telefonunuza indirmenin yolu;

iOS

iOS için uygulama mağazasına gitmeli ve "IG Live" uygulamasını indirmelisiniz. IG Live, hikayelerini görmek için sevdiğiniz Instagram hesaplarınızı bulmanıza yardımcı olur. Uygulamayı indirdikten sonra, kullanıcıların adını arayarak öykülerinde yer alan fotoğraf ve videoları indirebileceksiniz. Kaydetmek istediğiniz fotoğraf ve videoyu seçerek kaydet düğmesine dokunduğunuzda seçtiğiniz içerik telefonunuza kaydedilecek.

Android

Aynı işlemi Android için yapmak istiyorsanız “Story Saver for Instagram” uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Uygulamayı açtığınızda, Instagram hesabınızla giriş yapacak ve bu sayede takip ettiğiniz kişilerin hikayelerini görerek kaydedebileceksiniz. Ayrıca, arama çubuğundan takipçisi olmadığınız kişilerin hikayelerine de ulaşabilirsiniz.

Hikayeleri indirmek bu kadar basit. İster kendi hikayeleriniz isterse de hoşlandığınız hikayeleri bu formülü kullanarak rahatlıkla telefonunuza indirebilirsiniz.