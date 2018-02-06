Instagram Hikayelerinize Ses Eklemenizi Sağlayan 5 Uygulama

Instagram hikayelerinizi ve videolarınızı paylaşmadan önce istediğiniz şarkıyı koymanıza olanak tanıyan 4’ü ücretsiz 5 uygulamayı sizler için listeledik.

Instagram’da çok büyük boyutlara sahip videoları paylaşmanız mümkün değil ve bir çok video uygulaması değişiklikler sonrasında boyutların büyük oranda artmasına neden oluyor. Eğer videolarınızın arka planına farklı sesler koyduktan sonra bunları Instagram üzerinden paylaşmak istiyorsanız listemizdeki 5 uygulama tam size göre.

Uygulamalar cihazınızda kayıtlı olan ses ve müzikleri eklemenize olanak tanıdığı için uygulamaları denemeden önce güzel bir şarkı listesi oluşturmayı unutmayın.

VidLab

Ücretsiz olan bu uygulamayı kullanarak, özel Instagram filtreleri, metin ekleme, videoları kesme ve ses dosyası ekleme gibi işlemleri Instagram’da paylaşacağınız videolara yapabilirsiniz. VidLab uygulamasının içerisinde filtre silmek gibi ücretli seçeneklerde bulunuyor.

Bu uygulamayı iTunes ve Google Play üzerinden indirebilirsiniz.

Videoshop

Ücretli olan bu uygulamayı 2 ile 6 TL arasında fiyatlara sahip paketlerden birini seçtikten sonra kullanmaya başlayabilirsiniz. Videoshop için Instagram videolarına özelleştirilmiş photoshop benzeri bir uygulama olduğunu söyleyebilirim. 2 TL’lik paketi dahi alsanız 1080p videolarda düzenleme yapabileceksiniz.

Bu uygulamayı iTunes ve Google Play üzerinden indirebilirsiniz.

Flipgram

Kendi içerisinde bir video paylaşma platformu olan Flipgram düzenlediğiniz videoları Instagram’da da paylaşmanıza olanak tanıyor. Yaratıcı bir topluluğa sahip olan uygulama, sizlere bir sonraki videolarınızda yapabileceklerinizle ilgili birçok ipucu verecek.

Bu uygulamayı iTunes ve Google Play üzerinden indirebilirsiniz.

Background Music for Video

Diğer uygulamalardaki birçok araçlarla ve karışık arayüzlerle uğraşmak istemiyorsanız videolarınıza sadece arka plan müziği koymanıza olanak tanıyan bu uygulama tam size göre. Background Music for Video uygulaması tamamen ücretsizdir, ancak yalnızca iOS cihazlar için kullanılabiliyor.

Bu uygulamayı iTunes üzerinden indirebilirsiniz.

Quik by GoPro

Mobil video düzenleme dünyasında bir devrim yaratmak isteyen Quik by GoPro, hikaye, filtre, müzik ve stop-motion klip oluşturma gibi özellikleriyle listemizdeki en iyi uygulama. Uygulama içerisinde bir çok farklı seçenek mevcut, ayrıca uygulamayı ücretsiz olarak edinebilirsiniz.

Bu uygulamayı iTunes ve Google Play üzerinden indirebilirsiniz.