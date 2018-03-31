Instagram'ı Daha Pratik Kullanmanızı Sağlayacak 5 İpucu

Instagram kullanıcılarına özel, bir çok insanın bilmediği ya da tam olarak kullanmadığı Instagram'ın ekstra, pratik çözümlerini sizler için derledik.

Her ne kadar kullanması basit ve günlük hayatımıza işlemiş olsalar dahi, sosyal medya platformlarının neredeyse hemen hemen hepsinde daha önce keşfetmediğiniz gizli özellikler bulunabiliyor. Biz de bugün sizler için Instagram'ın 5 farklı özelliğini derledik. Başlıyoruz:

En Son Ne Zaman Aktif Olduğunuzu Gizlemek

Kendi profil sayfasınızdayken sağ üstteki 3 nokta alt alta şeklindeki ikona tıklayıp, seçeneklerin en altında bulunan ‘Hareket Durumunu Göster’ seçeneğini kapatarak kendizi whatsappdakine benzer bir şekilde gizleyebilirsiniz. Tabii bunun karşılığında siz de karşınızdakilerin en son ne zaman aktif olduğu görmekten feragat etmek durumundasınız.

Gönderilen Mesajı İki Taraftan da Silmek

Gönderdiğiniz mesaja uzun basarak ‘Mesaj Gönderimini İptal Et’ seçeneği ile göndermiş olduğunuz mesajı iki taraftan da kalıcı olarak silebilirsiniz. Fakat bu tabii ki pişman olduğunuzu silerken ne kadar hızlı olduğunuzla alakalı bir durum zira siz silene kadar karşı taraf mesajınızı görebilir.

Hikayelerinizdeki Yazılarınızı Gökkuşağı Renklerine Çevirmek

Hikayenize yazmış olduğunuz yazının tamamını seçerek, aynı zamanda altta beliren renk topların birine uzunca basın ve eş zamanlı olarak sağa sola doğru kaydırmaya başlayın. tebrikler, artık siz de instagramda gökkuşağı renklerinde yazılar yazabiliyorsunuz. Başlangıçta zor gibi de gelse alıştığınız takdirde başarılı olabileceğinize inancımız tam.

İstediğiniz Bir Kişinin Hikayelerini Gizlemek (Pratik yolu)

Hikayelerini ana ekranınızda görmek istemediğiniz kişinin, son hikaye bildiriminin olduğu baloncuğa uzunca basın ve ‘x’i sessize al ,’ seçeneğini işaretleyin. İşte bu kadar basit, hikayelerini görmek istemediğiniz ama takipten çıkarsam da olmaz dediğiniz kişilerin hikayeleri artık tamamen kapalı

Başkalarının Paylaşımlarından Bildirim Almak

Sıra stalker arkadaşları en sevindirecek özelliğe geldi! Bir kişinin sayfasında yaptığı her etkileşimden haberdar olmak istiyorsanız, kişinin profiline sağ üsttteki alt alta üç nokta ikonuna basıp ‘gönderi bildirimlerini aç’ı seçerek profil hareketlerini, herhangi bir gönderesini açıp yine aynı ikona tıklayarak ise kullanıcının ve başkalarının o gönderiye yapmış olduğu yorumları cep telefonunuza anında bildirim olarak alabileceksiniz.

Sizler için derlediğimiz 5 farklı özellik bunlardı. Eğer sizler de yazı içerisinde değinmediğimiz değişik özellikler biliyorsanız, bizlerle yorumlarlada paylaşabilirsiniz.