Instagram'ı Daha Keyifli Hale Getirecek Beş İpucu

Instagram, gelen yeni güncellemeler ile o kadar fazla özellik sunuyor ki, bazen bu özellikleri takip etmek zor oluyor. Instagram'ın hızına yetişemeyenler için kolaylık sağlayacak bu beş ipucu, hepimizin çok işine yarayacak gibi görünüyor.

Instagram sürekli güncellemeler ile yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Bu özelliklerden bazıları hoşumuza gitse ve büyük kolaylık sağlasa da kimi özellikler ise çok da işimize gelmiyor. Cevap vermek istemediğimiz DM'ler varken arkadaşlarımızın çevrimiçi olduğumuzu görmesi mesela, çok da hoş bir özellik değil. Ancak bu ve benzeri birçok özelliği düzenlemenin basit yolları var. Henüz keşfetmemiş olanlarınız için bu ipuçlarını derledik.

Çevrimiçi Bilgisi Kapatabilirsiniz

Instagram, yaptığı bu güncellemeler ile giderek messenger ve benzerş mesajlaşma uygulamalarına benzemeye başladı. Yeni gelen bir güncelleme sonrasında kişileriniz çevrimiçi olduğunuzda bu bilgiyi görebiliyor. Kapatmak mümkün ancak eğer bu özelliği kapatırsanız siz de kişilerinizin çevrimiçi durumlarını göremeyeceksiniz. Ayarlar menüsünde aşağı inip 'Hareket Durumunu Göster' seçeneğini kapatarak bu özelliği kullanım dışı bırakabilirsiniz.

Gönderdiğiniz Mesajı Geri Alabilirsiniz

Gönderdiğiniz mesajdan son anda pişman olduysanız, yeterince hızlı olursanız mesajı geri almanız mümkün. Geri almak istediğiniz mesajın üzerine tıklayarak Türkçesi 'Gönderimi İptal Et' olan bu seçeneği seçerseniz mesaj gönderiminiz iptal olacaktır.

Hikayenize Eklediğiniz Yazıları Gökkuşağına Boyayabilirsiniz

Instagram'da hikayenize eklediğiniz görsellerin üzerine rengarenk yazılar ekleyebilirsiniz. Bunu yapmak ise son derece basit. Renklendirmek istediğiniz yazıyı bir parmağınızla seçili tutarken, bir parmağınızı da altta çıkan renk kartelasında gezdirirseniz, yazınız rengarenk olacaktır.

Görmek İstemediğiniz Kişilerin Hikayelerini Gizleyebilirsiniz

Aslında bu artık bilinen özelliklerden biri ancak yine de hala haberdar olmayanlar mevcut. Eğer çok hikaye paylaşan ve artık daha fazlasını görmek istemediğiniz kişiler varsa listenizde, hikayelerinin üzerine uzun basıp 'Gizle' seçeneğini seçerek o kişinin hikayelerini görmeyi bırakabilirsiniz. Bu özelliği dilediğiniz zaman hikaye listenizin sonuna gidip ilgili kişinin üzerine uzun basarak geri alabilirsiniz, ve merak etmeyin karşınızdaki kişi, onun hikayelerini gizlediğinizi öğrenmez

Kendi Hikayelerinizi İstediğiniz Kişiler İçin Görünmez Yapabilirsiniz

Instagram artık adeta anasayfada değil hikayeler kısmında yaşıyor. Kullanıcıların çoğu gönderi paylaşmaktansa hikayeler ekliyorlar ve bazen eklenilen hikayeleri görmesini istemediğiniz kişiler olabilir. Bu sorunun çözümü ise çok basit, hikayelerinizi görmesini istemediğiniz kişinin profiline gidip sağ üst köşedeki menüden bu ayarı kolayca yapabilirsiniz.

Bu özellikler arasından en beğendikleriniz hangileri oldu? Eğer listemizi faydalı bulduysanız, hakkında bilgi istediğiniz ancak burada olmayan özellikleri bizimle paylaşabilirsiniz.