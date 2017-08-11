Instagram Paylaşımları, Depresyon Belirtilerini Gösterebilir

İki araştırmacı Chris Danforth ve Andrew Reece, yazdıkları algoritma sayesinde çektikleri fotoğrafları sosyal ağlarda paylaşan kişilerin depresyonda olup olmadıklarını anlayabiliyorlar.

Bir dergiyle yaptıkları röportaj ile bulgularından bahseden araştırmacılar, geliştirdikleri sistemin Instagram üzerinde çalıştığını ve katılımcılardan %70’inin depresyonda olduğunu saptadığını söylediler.

Danforth ve Reece, sonuçları elde edebilmek için daha önce depresyon teşhisi konulan 71 kişi dahil olmak üzere 166 katılımcıya ait toplam 44 bin fotoğrafı incelediler. Kullanıcıların fotoğraflarında kullandıkları renk tonlarını, filtreleri ve varlıklarını inceleyen ekip, hangilerinin depresyon belirtileri gösterdiğini belirleyebildi.

Araştırmaya göre depresyondaki insanlar, daha çok koyu ve gri renkte fotoğraf paylaşımında bulunuyorlar. Bu tonları yansıtan Inkwell, depresyonda olan kullanıcıların en fazla tercih ettiği filtre olarak göze çarpıyor. Depresyonda olmayan kullanıcıların tercih ettiği filtre ise genellikle Valencia oluyor.

Son olarak bir şaşırtıcı bilgi de, depresyonda olan kişilerin ‘sıkıntısı olmayan’ kişilere oranla daha fazla içinde yüz olan fotoğrafları paylaşmayı tercih ediyor olmaları.