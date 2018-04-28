Instagram İçin 4 Yeni Özellik Yolda!

Snapchat'ten çaldığı özelliklerle yoğun eleştirilere maruz kalan Instagram, yeni özellikler eklemeye devam ediyor. İstediğiniz profili sessize alma gibi önemli özellikler yakında kullanıma sunulabilir.

Instagram için 4 yeni özellik yolda. Twitter kullanıcısı @wongmjane tarafından paylaşılan özellikler, Instagram tarafından henüz doğrulanmadı ancak bilgisayar mühendisliği öğrencisi Jane Wong, uygulamanın kodlarını inceleyerek bu özellikleri bulduğunu iddia ediyor. Şimdi gelin hep beraber Instagram'a gelmesi muhtemel 4 özelliği inceleyelim.

Etkileşimli Hikayeler

Paylaşılan hikayelere emoji ve sticker'larla cevap verebileceğiniz bu yeni özellik, Facebook'taki ile oldukça benzerlik gösteriyor.

Slow-Mo Video Kaydı

Slow-mo, yani ağır çekim olarak bildiğimiz bu özellik artık Instagram hikayelerine de geliyor. Telefonunuzun slow-mo video çekim yeteneği bulunmuyorsa, bu özellik sizin için çok faydalı olabilir. Her telefona ağır çekim imkanı sunacak olan bu özellik, oldukça ses getirecek gibi görünüyor.

Profili Sessize Alma Modu

Akışınızda görmek istemediğiniz kişileri, ona fark ettirmeden sessize alabilirsiniz. Twitter'dakiyle benzerlik gösteren bu özellik, umursamadığınız kişileri umursuyor gibi görünmek için birebir!

Instagram Hikayeleri İçin Takvim Şeklinde Arşiv

Instagram'ın hikaye arşivi, tüm hikayelerinizi karışık bir şekilde gözler önüne seriyor. Neyse ki yeni gelecek bu özellik, takvim görünümüyle arşivinizi daha düzenli hâle getirecek.

Instagram için gelmesi muhtemel 4 özelliği biz oldukça beğendik. Bu özellikler Instagram tarafından doğrulanmasa da önümüzdeki güncellemelerle gelmesi olası.