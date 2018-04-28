Instagram İçin 4 Yeni Özellik Yolda!

Instagram için 4 yeni özellik yolda. Twitter kullanıcısı @wongmjane tarafından paylaşılan özellikler, Instagram tarafından henüz doğrulanmadı ancak bilgisayar mühendisliği öğrencisi Jane Wong, uygulamanın kodlarını inceleyerek bu özellikleri bulduğunu iddia ediyor. Şimdi gelin hep beraber Instagram'a gelmesi muhtemel 4 özelliği inceleyelim.
Etkileşimli Hikayeler
Paylaşılan hikayelere emoji ve sticker'larla cevap verebileceğiniz bu yeni özellik, Facebook'taki ile oldukça benzerlik gösteriyor.
Slow-Mo Video Kaydı
Slow-mo, yani ağır çekim olarak bildiğimiz bu özellik artık Instagram hikayelerine de geliyor. Telefonunuzun slow-mo video çekim yeteneği bulunmuyorsa, bu özellik sizin için çok faydalı olabilir. Her telefona ağır çekim imkanı sunacak olan bu özellik, oldukça ses getirecek gibi görünüyor.
Profili Sessize Alma Modu
Akışınızda görmek istemediğiniz kişileri, ona fark ettirmeden sessize alabilirsiniz. Twitter'dakiyle benzerlik gösteren bu özellik, umursamadığınız kişileri umursuyor gibi görünmek için birebir!
Instagram Hikayeleri İçin Takvim Şeklinde Arşiv
Instagram'ın hikaye arşivi, tüm hikayelerinizi karışık bir şekilde gözler önüne seriyor. Neyse ki yeni gelecek bu özellik, takvim görünümüyle arşivinizi daha düzenli hâle getirecek.
Sosyal Medyanın Sansür Sorunu Kendi Yapısıyla İlgili
Instagram için gelmesi muhtemel 4 özelliği biz oldukça beğendik. Bu özellikler Instagram tarafından doğrulanmasa da önümüzdeki güncellemelerle gelmesi olası.