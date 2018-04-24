Instagram'ın Arşiv İndirme Özelliği Kullanıma Sunuldu

Intagram'ın yaklaşık bir hafta önce bildirdiği, kullanıcılara tüm verilerini indirme imkanı sağlayacak yeni özellik kullanıma sunuldu.

Senelerdir Twitter'da kullanılabilir durumda olan arşiv indirme özelliği, nihayet Instagram'a da geldi. Kullanıcılar; tüm paylaşımlarını, mesajlarını, kaydettikleri gönderileri ve yorumları dışa aktarabilecekler. Ancak indirme işleminin, dosyaların çokluğuna göre birkaç saat sürebileceği söyleniyor. Özellik henüz mobil sürümlerde mümkün değil ancak web üzerinden giriş yapıldığında özellik kullanılabiliyor.

Özelliğin kullanıma sunulmasında en büyük etken ise Instagram için bir gereklilik olması çünkü Avrupa'da Mayıs ayında yürürlüğe girecek olan gizlilik yasalarına uyum sağlaması gerekiyor. Aynı zamanda bunun tüm yasalar dışında da bir gereklilik olduğu düşünülüyor çünkü kullanıcıların 'arşivlerini kaybetmemek' için hesap kapatmamaları kötü bir durumdu.

Instagram'ın bu yeni özelliği birçok kullanıcıyı memnun edeceğe benziyor. Uygulamayı kullanmaya devam ettiğiniz sürece yaptığınız tüm paylaşımlar ve tüm etkileşimler bir dosya halinde güvende olacak ve istediğinizde erişebileceksiniz. Özellikle artık Instgram kullanmayı bırakmayı düşünen ya da hesap değiştirmek isteyen kullanıcılar, arşivlerini kaybetmeden bunu yapabilecekler..