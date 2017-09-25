Instagram'ın Aktif Kullanıcı Sayısı Artmaya Devam Ediyor!

Son alınan rakamlara göre Instagram'ın aylık aktif kullanıcı sayısı 800 milyon kişiye, günlük aktif kullanıcı sayısı ise 500 milyon kişiye ulaştı.

Geçtiğimiz gün Instagram, New York'da yaptığı bir etkinlikte, kullanıcıların kullanım oranları ve aktif kullanıcısı sayısıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bu açıklamalara göre Instagram, aylık ve günlük aktif kullanıcısı sayısında lider olmasına az kaldı. Zaten epeyce bir toplam kullanıcı sayısına sahip olan uygulama-sosyal ağ, geçtiğimiz 5 ay içerisinde, aylık aktif kullanıcı sayısını 100 milyon arttırdı.

2017 yılının Nisan ayında yapılan açıklamalara göre, Instagram'ın aylık aktif kullanıcı sayısı 700 milyon civarındaydı. Aradan geçen 5 ayla birlikte dün yapılan açıklamalara göre, Instagram aylık aktif kullanıcı sayısını 800 milyon kişiye, günlük aktif kullanıcı sayısını ise 500 milyon kişiye çıkardığını açıkladı. Nisan rakamlarının ise 4 ay öncesinde yayınlanan rakamlara göre ise aylık aktif kullanıcı sayısı 600 milyon civarlarındaydı.

Açıklanan rakamlar karşılaştırıldığında 9 ay içerisinde, Instagram'ın bünyesine aylık aktif olarak kullanan 200 milyon kişiye eklediği görülüyor. Ayrıca yine aynı etkinlikte Instagram, reklam verenlerin sayısının 2 milyon şirket ve kurum sayısına yükseldiğini belirtti. Bu rakam bu yılın Mart ayında ise yaklaşık 1 milyon şirket ve kurumdu.

Yine aynı etkinlikte yapılan açıklamalara göre, Instagram'da kullanıcıların vakit geçirme oranı geçen seneye göre 4 kat artarak ortalama günün %80'i gibi yüksek bir rakama çıkmış. Bu rakamlar Instagram'ın her geçen gün büyüyen bir reklam pazarı olduğuna dair büyük umutlar oluşturuyor. Artık neredeyse Facebook'tan bile daha büyük bir pazar alanı haline gelen Instagram'ın, popülerleşmesi gün geçtikçe artıyor gibi. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce de geleceğin yeni pazarı Instagram mı olacak?