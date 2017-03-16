Ünlü oyuncu, şarkıcı, taze yapımcı ve Instagram’ın en fazla takipçiye sahip kullanıcısı Selena Gomez, Instagram uygulamasını telefonundan kaldırdığını söyledi.

Çocukluğundan beri hem şarkıları hem de oyunculuğuyla tüm dünyanın yakından tanıdığı ünlü sanatçı Selena Gomez, en fazla Instagram kullanıcısına sahip olmasıyla “Instagram Kraliçesi” unvanını elinde taşıyordu.

Son günlerde Netflix platformuna özel çıkacak ve sadece internette yayınlanacak 13 Reasons Why filminin yapımcısı Selena Gomez, Vogue dergisine verdiği röportajında artık Instagram kullanmadığını söyledi.

Instagram’ın kendisine hatırlamayı istemediği şeyleri hatırlattığını söyleyen Gomez, platformun dünya genelinde en fazla takipçiye sahip kullanıcısı olmasına rağmen artık telefonunda Instagram uygulamasına yer vermiyor ancak Gomez’in Instagram hesabı halen erişilebilir durumda. 113 milyon takipçisi olan Gomez, son fotoğrafını yaklaşık 1 ay önce yüklemiş. Tabii en fazla takip edilen kullanıcısının bir anda platformdan vazgeçmesi, Instagram için pek de sevindirici bir haber olmasa gerek.