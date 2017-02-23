Instagram’da sıklıkla kullandığımız hashtag’lerden bir tanesi de TBT’dir. Fakat çoğu kullanıcı anlamını bilmese de popüler olmasından dolayı bu hashtag’e sık sık başvurur. Peki TBT ne anlama geliyor ve açılımı ne?

Instagram’da sık sık karşılaştığımız ve de kullandığımız hashtag’lerden bir tanesidir TBT. Perşembe günlerinin ritüeli haline gelen ve en çok bu gün içerisinde kullanılan hashtag, daha sonra tüm dünyada yaygın şekilde kullanılmaya başlandı. Peki TBT’nin açılımını ve anlamını biliyor musunuz?

Bildiğiniz gibi hashtag kullanımı, paylaşımlarınızı Instagram’daki birçok kullanıcıya ulaştırabilmenin en kolay yolu. İlgili ya da ilgisiz fark etmez çoğu kişi, popüler hashtag’lerden yardım alarak paylaşımlarının geniş kitlelere yayılmasını sağlar. TBT de bunlardan bir tanesi. Açılımı Throwback Thursday (Geçen Perşembe Gününden Bir Kesit) olan TBT, fotoğraflarınızın bulunduğunuz gün dışında (yani perşembe günü) çekildiğini vurgular. İlk olarak ise 2011 yılında kullanılmaya başlanmış, Şubat 2012’den itibaren ise daha çok aranmaya başlanmıştır.

Bu hashtag’in nereden çıktığına bakacak olursak TBT, ‘nice kicks’ isimli bir blogun her perşembe günü ‘throwback thursday’ hashtag’ini kullanıp basketbol ayakkabılarını paylaşmaya başlamasıyla popüler hale gelmiş. Perşembe günleri dışında ise TBT yerine sadece TB harfleri kullanılır. Fakat artık o kadar popüler olmuştur ki hangi gün olduğuna bakmadan birçok kullanıcı, TBT hashtag'ini kullanmaya devam eder.