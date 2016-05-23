Instagram’ın Hikayeler Özelliğinin DJ Olarak Kullanıldığı Bombastik Paylaşım

Bacardi isimli Instagram hesabı, uygulamanın Hikayeler özelliğinin DJ olarak kullanılabileceğini gösteren bir paylaşımda bulundu.

Instagram’ın Snapchat’ten arakladığı özellikler arasında bulunan Hikayeler, geçtiğimiz yazın ortalarında uygulamaya eklenmişti -hatta daha sonra da birçok benzer özellik getirilmişti de şimdi hepsini sayıp 3 sayfalık bir haber olsun istemiyorum-. Orijinal hikayeler yaratabileceğiniz, fotoğraf ve videolar paylaşabileceğiniz, başkalarının hikayelerini de görebileceğiniz bu özellik, Instagram’daki Bacardi isimli hesap tarafından çok daha farklı bir şekilde kullanıldı.

‘Instagram hikayemizi bir DJ simülatörüne dönüştürdük. InstantDJ’i oynamak için BACARDI profiline dokunun’ şeklinde yapılan paylaşıma aşağıdan bakabilirsiniz.

İlk bakışta ne olduğunu kavrayamamış olabilirsiniz, hemen anlatalım. Videonun üst kısmına baktığınızda toplam 10 paylaşım olduğunu göreceksiniz. Bu paylaşımların hepsi tam olarak belli olmasa da sanırım 10'ar saniyelik videolardan oluşuyor. Her sol ya da sağ tarafa bir dokunuş yapıldığında diğer videoya geçiliyor ve bu sayede Hikayeler, sanki bir DJ setiymiş gibi kullanılıyor.