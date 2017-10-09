Instagram'ın kadınlar konusunda eşitsizlik yaptığına delil olduğu iddia edilen görseller hakkında siz ne düşünüyorsunuz?

Günümüzün en etkin kullanılan sosyal medya sayfalarından birisi olan Instagram, topluluk kurallarından dolayı sildiği fotoğraflarla gündeme geliyor. Instagram’dan fotoğrafların silinmesine kızmayan insanlar, silinen görsellerin ortak bir paydada buluştuğundan dolayı tepki gösteriyorlar.

Yasaklanan görsellerden anlamış oluyoruz ki, Instagram’da kadın ve onun bedeni pek hoş karşılanmıyor. Topluluk kurallarını ihlal ederek içeriğin kaldırılmasına sebep oluyor. Biz de bugün sizlere Instagram’da yasaklanmış en şaşırtıcı 5 görseli derledik.

Arvida Byström’ün Adidas için çektiği bir fotoğraf Instagram’ın muhteşem topluluk ihlaline takılmıştı. Normal bir poz olarak gözüken görselde Byström’ün sağ ayağı erkek ayağı gibi gözüküyordu. Neden ve nasıl topluluk ihlaline takıldığı tam olarak bilinmiyor.

Neden yasaklandığı bilinmeyen bir başka fotoğraf ise “Wapnise The Internet” dizisindeki sanatçı, Isaac Kariuki’nin portresi oldu.

2014’te o zamanlar 19 yaşında olan Samm Newman, Instagram’a sutyen ve iç çamaşırı ile iki fotoğraf paylaştı. Fotoğraf paylaşıldıktan kısa süre sonra Insragram tarafından “topluluk standartlarını ihlal ettiği” gerekçesiyle bizzat hesap kapatıldı. Instagram’da başlıca fenomenler olmak üzere çok büyük bir kitlenin bu tarz fotoğraflar paylaştığı hesaba katıldığında, Newman’ın bu pozunun silinmesi çok büyük bir tepki çekti. Olayların büyümesinin ardından hesabı yeniden açan Instagram, Newman’dan özür diledi.

Fitness paylaşımları ile tanınan Perille Yobe, düzenli olarak sporla ilgili çeşitli paylaşımlar yapıyordu. 1 milyon takipçiye ulaşan kadın, 2016 yılında hamile haliyle bir video yayınladığında hesabı devre dışı kaldı. Yobe Instagram’a itiraz ettikten sonra hesap yeniden açıldı.

Scout Willis 2014 yılında Instagram hesabına iki kadının göğüslerinin yer aldığı bir t-shirt paylaştı. Instagram bunu bir sanat olarak görmedi ve görseli yasaklama kararı aldı.

Kadın ve kadın çıplaklığıyla ön plana çıkan Instagram, bunu yaparken ikilem yaratarak tepki çekmeye devam ediyor. Peki, sizce Instagram gibi kişilerin kendini ifade ettiği sosyal medyalarda sansür ne derece olmalı? Yorumlarınızı bekliyorum.