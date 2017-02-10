Instagram'ın 'Keşfet' Özelliği Facebook'a Geldi!

Facebook, beta kullanıcılarına getirdiği güncelleme ile keşfet özelliğini devreye soktu.

Dünyanın en popüler sosyal medya mecrası olan Facebook, şu anda sadece beta kullanıcılarına getirdiği güncelleme ile Instagram’daki Keşfet özelliğini getirdi. Tıpkı Instagram’ın keşfet bölümü gibi çalışan bu yeni bölümde sizin beğendiğiniz sayfa ve paylaşımlara göre paylaşımlar ve sayfalar önerilmesi sistemini temel alıyor.

Yukarıda görebileceğiniz gibi ekranın alt tarafında Ana Sayfa ve Keşfet diye ayrılan bölüme sağa ve sola kaydırma hareketi ile geçebiliyorken, aynı zamanda yazıların üzerine tıklayarak da geçiş yapabiliyorsunuz.

Sol taraftaki ana sayfa bölümü sizin klasik ana sayfanız iken, sağdaki keşfette ise sadece sizin beğenmemiş olduğunuz ancak hoşunuza gidebilecek paylaşımlar sıralanıyor. Böylece sayfaların çok daha büyük kitlelere erişebilmesini sağlayacak bu uygulama sayesinde birçok sayfanın bilinirliği ve beğenme sayıları da artmış olacak.