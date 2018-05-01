Instagram'ın keşfet sekmesi, gelecek güncelleme ile yeni bir görünüme ve birçok yeni özelliğe kavuşacak.

Instagram yetkilileri, uygulamanın 'Keşfet' sekmesini geliştirmek amacı ile birçok yenilik yaptıklarını duyurdu. Kullanıcıların 'Keşfet' kısmını daha rahat ve etkin kullanabilmeleri için eklenen yeni özellikler sayesinde, ilgi alanları ve beğeniler daha etkili olacak. Keşfet sekmesi zaten büyük oranda kişinin beğenileri ve takip ettiği sayfalara göre şekil alıyordu, ancak artık farklı birçok detay söz konusu.

Keşfet kısmına gelen güncellemeyle birlikte konu başlıkları ve etiketler kısmı yer alıyor. Kullanıcılar üstte yatay bir sıra halinde yer alan ve ilgi alanlarına göre oluşan konu başlıklarından ve etiketlerden aktif bir şekilde faydalanacak. Konu başlıklarından birini seçtiğinizde, o konuya dair etiketler altta listelenecek ve uygulamada dolaşma hızı artacak. Geçtiğimiz aylarda sunulan 'etiket takip etme' özelliğinden sonra, etiketlere ulaşmanın da kolaylaşması oldukça mantıklı görünüyor.

Instagram, gerçekleşen F8 Geliştirici Konferansı süresince birçok yeni özellik tanıttı ve yeni haberler gelmeye devam ediyor. Geliştiriciler, tüm bu yeniliklerin arkasında sürekli olarak geliştirilen yapay zekanın olduğunu ve gelecekte özellikle istenmeyen bazı olumsuz durumlar için yapay zekanın daha etkin şekilde kullanılacağını söylüyor. Yeni 'Keşfet' sekmesinin ise önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması bekleniyor.