Yüz milyonlarca Instagram kullanıcısı, en keyifli anlarına ait fotoğraf ve videoları paylaşmak için bu platformu kullanıyor. Peki Instagram'ın sizi her an izliyor olabileceğini hiç düşünmüş müydünüz?

Instagram, fotoğrafçılık becerilerinizi, gezdiğiniz ülke ve şehirleri, yaptığınız faaliyetleri ve dostlarınız ile geçirdiğiniz güzel anları göstermek için oldukça iyi bir platformdur. Fakat bu platformun iyi yanları kadar ‘izlenmek’ gibi kötü yanları da bulunuyor.

1- Zaman Takibi

Instagram, yeni getirdiği özellik ile kullanıcıların, etkileşimde olduğu kişilerin Instagram’ı son ziyaret etme saatlerini ve Instagram’da olup olmadıklarını görmelerini mümkün kıldı. Üstelik bu özellik tüm kullanıcılara doğrudan etkinleştirilmiş olarak sunulduğundan farkında olmayan kişiler, sürekli olarak izleniyor olabilir.

Dolayısı ile 3. parti bir yan Instagram uygulaması ya da etkileşimde olduğunuz bir kişi aktif saatlerinizi izleyerek, bu bilgileri herhangi bir şey için kullanabilir. İyi haber şu ki Instagram etkinliklerinizi, yalnızca karşılıklı takip ettiğiniz kişiler görüntüleyebilir.

Eğer isterseniz Instagram’ın Hareket Durumunu Göster özelliğini kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken Ayarlar’a girdikten sonra aşağı inmek ve Hareket Durumunu Göster seçeneğinin yanındaki butonu devre dışı bırakmak. Hareket Durumunu Göster özelliğini kapattığınızda, başkalarının hareketlerini göremeyeceğinizi unutmayın.

2- Konum Etiketleri

Instagram, uygulamaya yüklenen içeriklerin EXIF verilerini siler. EXIF verileri, fotoğrafın hangi cihaz ile ne zaman ve nerede çekildiği gibi bilgileri taşır. Neyse ki bu bilgiler bir kez silindiğinde bir daha geri getirilemez.

Fakat bu durum Instagram’ın konumunuzu bilmediği anlamına gelmiyor. İçerik ya da hikayelerinizde konumunuzu paylaşarak evinize girmek isteyen davetsiz misafirlere yokluğunuzu belli ediyor olabilirsiniz.

Bununla birlikte eğer Instagram’ın konumunuza erişmesine izin verdiyseniz şirket, size en uygun reklamları gösterebilmek için konumunuzu düzenli olarak izliyor olacaktır. Bunu bir insan yaptığında ne kadar rahatsız olduğunuzu düşünün; uygulama rahatsız etmiyor mu?

Eğer Instagram konum izinlerini değiştirmek isterseniz, iOS cihazlarda Ayarlar> Gizlilik> Konum Hizmetleri'ne, Android cihazlarda ise Ayarlar> Konum bölümlerine giderek ayarlarınızı değiştirebilirsiniz.

3- Kişilere Erişim

Makalenin başında da belirttiğimiz gibi Instagram, bir görsel içerik platformu. Peki bu platformun kişilerinize erişmeye neden ihtiyacı olsun ki? Instagram kötü bir niyeti olmasa da kişilerinize erişmek ister. Bu sayede size daha kişiselleştirilmiş reklamlar sunar.

Kişiselleştirilmiş reklamlar iyidir. Genellikle ihtiyacınız olan ya da ilginizi çeken reklam içerikleri görürsünüz. Fakat bunun için kişisel bilgilerinizi paylaşmaya gerçekten değer mi? Dilerseniz izinlerinizi gözden geçirerek Instagram’ın kişilerinize erişimini kapatabilirsiniz. Uygulamanın hiçbir ana özelliği bundan etkilenmeyecektir.

4- Dinleniyor muyuz?

Sosyal medya uygulamalarının bizi dinlediği söylentileri uzun süredir dolaşmaktadır. Fakat konu ile ilgili şu ana kadar somut bir kanıt bulunmuş değil. Yine de akıllı telefonumuz kendi halinde masanın üzerinde duruyorken Instagram’ın bizi dinliyor olma fikri oldukça ürpertici.

Hangimiz Instagram’a bir video ya da fotoğraf yüklemek için Instagram’ın kendi kamera uygulamasını kullanıyoruz ki? Eğer Instagram’ın sizi mikrofon erişimi sayesinde dinlediğini düşünüyorsanız, mikrofona erişim iznini kaldırarak bu soruna kökten bir çözüm sağlayabilirsiniz.

Fakat unutmayın, bu izni yalnızca Instagram kamera uygulaması değil, Hikayeler de kullanıyor. Dolayısı ile mikrofon iznini kaldırdığınızda hikayelerde bir video paylaşmak istediğinizde ses alabilmek için yeniden mikrofon iznini aktifleştirmeniz gerekecek.

Instagram ile ilgili fazla şüpheci davranmış olabiliriz. Fakat tüm bunlar sosyal medyanın bir gerçeği. Dev sosyal medya şirketleri, yüz milyonlarca insana ücretsiz hizmet veriyorlar ve karşılığında da en yüksek geliri elde etmek için en kişiselleştirilmiş reklamı sunmak istiyorlar. Eğer kişisel bilgilerinizi paylaşmak istemiyorsanız, uygulamalara verdiğiniz izinlere daima dikkat edin.