Instagram'ın Yeni Canlı Yayın Özelliği Herkes İçin Kullanıma Sunuldu

Artık kullanıcılar basit bir şekilde Instagram'ın Hikayeler özelliği üzerinden canlı yayınlar yaparak takipçilerine ulaşabilecek.

Instagram'ın bir süredir test ettiği hikayeler bölümünde canlı yayın yapma özelliği an itibariyle tüm kullanıcılar için kullanıma sunuldu. Instagram'ın özellikle Twitter'ın Periscope uygulamasına rakip olarak duyurduğu yeni canlı yayın özelliği üzerinden artık tüm Instagram kullanıcıları dilediği anda canlı yayın başlatabiliyor.

Bu canlı yayınlar Instagram'ın "Hikayeler" bölümünde çıkıyor ve otomatik olarak canlı yayın başlatıldığında canlı yapan kişileri görüyorsunuz ancak canlı yayınlar Hikayeler özelliğinin bir parçası olduğu için ne yazık ki diğer sosyal ağlardaki gibi sonsuza kadar saklanmaları söz konusu olmuyor.

Instagram'ın canlı yayın özelliği ek olarak neleri beraberinde getiriyor?

Her sosyal ağda olduğu gibi Instagram'da da canlı yayını izleyen kullanıcılar yayını beğendiklerini belirtmek için yayına kalp atabiliyor ayrıca yayını izlediği esnada mesaj yazarak canlı yayındaki kişiyle iletişime geçebiliyor. Instagram'da bir canlı yayın başlatmak için normal "Hikayeler" menüsüne gelmeniz ve normalde olan seçeneği sağa kaydırarak "canlı" seçeneğine getirmeniz yeterli.