Artık Instagram'da Kişileri Sessize Elabileceksiniz

Tahmin edersiniz ki birçoğumuzun Instagram hesapları var, ancak bazen bazı kişileri ‘mecburen’ takip etmek zorunda kalıyoruz. Fakat Instagram bunun için oldukça iyi bir özellik getiriyor. Bundan böyle görmek istemediğiniz kullanıcıların gönderilerini sessize alabileceksiniz.

Instagram uzun bir süredir hayatımızda yer alıyor ve adeta tüm sosyal medya ihtiyacımızı karşılar hale geldi. Geliştirdiği özellikler iyiden iyiye kullanıcı kitlesini genişleten sosyal medya platformu, şimdi de birçok kişinin merakla beklediği özelliği kullanıma sokuyor. Özellik kapsamında, takip etmekten vazgeçemediğiniz, ancak gönderilerini de görmek istemediğiniz arkadaşlarınızı sessize alabilirsiniz.

Eminim ki çoğumuzun ‘ayıp olmasın’ diye takipten çıkaramadığı insanlar vardır. Çoğunlukla aynı gönderileri paylaşan veya sürekli olarak fotoğraf yükleyen bu kişiler canınızı sıkıyorsa, artık Instagram size daha keyifli bir sosyal medya deneyimi sunacak.

Önümüzdeki haftalarda etkin olarak kullanmaya başlayabileceğimiz özellikte, karşı taraf kesinlikle sizin onu sessize aldığını anlamayacak ve her şey eski seyrinde devam edecek. Eğer bu süreçte fikriniz değişirse, istediğiniz zaman arkadaşlarınızın gönderisinin görünürlüğünü tekrar açarak, eskisi gibi görmeye devam edebilirsiniz.

Özellik henüz kullanılmaya başlamamış olsa da, kullanıma girince arkadaşınızın profiline girmeniz ve sağ üst köşede bulunan üç noktadan seçeneklere ulaşmanız yeterli olacak. Orada ‘sessize al’ seçeneğinin bulunacağı özellikte, tüm gönderileri ve hikayeleri mi sessize alacağınız ya da sadece gönderileri mi sessize alacağınız da tamamen size kalmış durumda.

Açıkçası benim de uzun bir süredir gelmesini beklediğim bu özellik, kesinlikle benim gibi düşünenler için oldukça keyif verici bir güncelleme oldu.