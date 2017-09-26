Instagram'ın yeni özelliği sayesinde istemediğiniz kullanıcıların paylaşımlarınız altına yorum yapmasını engelleyebilirsiniz.

Instagram, kullanıcıları rahatsız eden profillerin sesini kısmaya devam ediyor. Sosyal medya devi, 800 milyon kullanıcısının paylaşımlarının ardından keyfinin kaçmaması için yeni yorum araçlarını yayınladı. Artık herkese açık Instagram hesabınız varsa, paylaşımlarınıza yorum atabilecek kişileri sınırlayabilirsiniz. Ayrıca hem herkese açık hem de kapalı hesaplar, istedikleri kişilerin paylaşımları altına yorum yapmasını engelleyebilecekler.

Bu özellik, Instagram’ın kötüye kullanımı engellemek için yürüttüğü çalışmalardan yalnızca biri. Instagram, ayrıca Arapça, Fransızca, Almanca ve Portekizce dillerindeki saldırgan yorumları engellemek için otomatik filtre özelliğini geliştiriyor. Şirket, bu özelliğin makine öğrenimi ile geliştiği için zamanla daha kullanışlı hale geleceğini belirtiyor.