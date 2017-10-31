Instagram’ın yeni trendi Kirakira+ isimli uygulamanın sağladığı ışıltı efektleri, son zamanlarda ünlülerin, moda bloggerlarının ve makyaj sanatçılarının videolarında kullanılmaya başladı.

Instagram'da son dönemlerde trend olan ışıltı efektleri, son zamanlarda ünlülerin, moda bloggerlarının ve makyaj sanatçılarının videolarında kullanılmaya başladı. Instagram da her yerde ışıldayan elbiseler, göz farları ve ayakkabılar görmek mümkün, bu uygulama bir Instagram filtresi yada storyler için kullanılan bir filtre değil.

App Store’da en çok satın alınan uygulamalar arasında yer alan ve kirakira+ isimli bir uygulama aracılığıyla yapılan bu filtreler, 0.99 $ (3.76 ₺) karşılığında kullanılabiliyor. Şimdilik sadece iOS cihazların kullanıma sunulmuş durumda.

Uygulama, parlak veya metalik bir şey belirleyip, bu nesne için gerçek zamanlı animasyonlu parıltılar ekleyerek çalışıyor.

Kirakira+ hem hareketsiz görüntülere hem de videolara ışıltılı efektler ekliyor. İki yıldır hizmet vermesine karşın son dönemde trend olmuş ve App store’da üst sıralara çıkmış durumda.

Şimdilik, App store’daki Facetune ve Dark sky gibi ücretli uygulamalardan çok daha popüler konumda. Kendall jenner uygulamayı cadılar bayramı kostümünü göstermek, model Rosie Huntington-Whitely biraz parlaklık eklemek ve Eva Chen ise her zaman kullanıyor. Uygulama ön ve arka kamera çekimlerinin yanı sıra flash açıkken ki çekimlerde de çalışıyor.