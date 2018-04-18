Instagram’ın Yorum Ayarlarındaki Dikkat Çeken Farklılık

Kullanıcılarının büyük çoğunluğunu mobil uygulamalarında ağırlayan Instagram, web sürümünde farklı ayar seçeneklerine sahip. Yorum ayarlarında göze çarpan bu farklılık, mobil uygulama ile web sürümündeki yorumların farklı görüntülenmesine neden oluyor, yorumlar farklı şekillerde filtrelenebiliyor.

Sosyal medya mecraları arasında hızlı yükselişini sürdüren Instagram, bağlı olduğu Facebook’un krizlerinden o kadar da etkilenmiyormuş gibi görünüyor. Facebook’a geçtikten sonra web sürümü olarak da hizmet veren platform, sadece mobil uygulamasında kullanıcılara fotoğraf yükleme şansı veriyor. Bu da iki sürüm arasındaki en temek farklılığı oluşturuyor.

Ancak Instagram’ın söz konusu iki sürüm arasında çoğu kişinin gözünden kaçan farklılıklar sunduğuna dair net bir kanıt var. Örneğin mobil uygulama üzerindeki bir gönderinin yorumları, web sürümünden farklı görülebiliyor. Bu da kullanıcılara sunulan farklı yorum ayarlarıyla ilişkili. Çoğu yazılımcı, bu durumu Instagram’ın da gözünden kaçan bir gelişme olarak değerlendirse de platform bilinçli bir şekilde yorumların farklı filtrelenmesini sağlıyor olabilir.

Instagram’ın web sürümünde bulunan Uygunsuz Yorumları Gizle özelliği, bilindiği üzere rahatsız edici ve saldırgan yorumları gizlemek için kullanılıyor. Fakat Webrazzi’nin tespitlerine göre mobil uygulamalarda bu seçenek, farklı bir şekilde karşımıza çıkıyor.

Mobil uygulamalardaki istenmeyen yorumları gizleme özelliğinin adı Rahatsız Edici Yorumları gizle adıyla sunuluyor. Detaylar ise bu özelliklerin altına not olarak düşülmüş birer cümlelik açıklamalardan hareketle ortaya çıkıyor.

Web sürümündeki Uygunsuz Yorumları Gizle seçeneği “Sık sık rahatsız edici, kırıcı olarak bildirilen sözcükleri veya ifadeleri içeren yorumları gizle.” açıklamasına sahip. Mobil uygulamalardaki Rahatsız Edici Yorumları Gizle seçeneği ise “Bu filtre rahatsız edici olabilecek yorumları gönderilerinden otomatik olarak gizleyecek.” açıklamasıyla yer alıyor.

Mobil sürümde aktif edilen seçenekten sonra web sürümünde görüntülenen yorumların farklı olarak filtrelenmesi durumu, Instagram’ın her iki platforma da farklı bir şekilde yaklaşım güttüğünün en somut kanıtlarından. Aynı şey, web sürümünde aktif edilen özelliğin mobil uygulamalardaki yorumlarda işe yaramamasıyla da anlaşılabiliyor.

Instagram, her iki platformu da ortak bir amaca hizmet eden araçlar olarak tasarlasa da etkileşimleri farklı şekillerde analiz ediyor. Bu nedenle farklı özellikler sunarak, etkileşim oranlarının yükseltilmesini sağlıyor olabilir. Instagram’dan bu konu hakkında yapılmış bir açıklama bulunmuyor.

Kısaca özetlemek gerekirse Instagram, kullanıcıları istemedikleri şekilde rahatsız edici yorumların filtrelenmediği durumlarla karşılaşabilir. Bu nedenle farklı deneyimler üzerine kurulu olan Instagram’ı iki platform şeklinde ele almak daha doğru olacaktır.