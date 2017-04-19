Instagram'ın değişen algoritması yüzünden ulaşamadığınız popülariteye ulaşmayı garantileyen mükemmel sosyal medya hareketi InstaPods'u biraz daha yakından tanıyalım.

Sosyal medya devi Facebook’un markalarından biri haline gelen Instagram, Haziran 2016'da insanların yayınlarındaki sıralamaları değiştiren, kronolojik olarak popüler yayınları daha fazla ön plana çıkaran yeni zaman çizelgesi algoritmasını kullanıyor. Instagram sayfaları üzerinden organik bir şekilde takip kazanmaya çalışan blog yazarları, fotoğrafçılar ve yerel işletmeler, artık para harcamadan takipçi kazanmanın ve organik olarak bilinirliği arttırmanın zorlaştığından şikayet ediyorlar.

İşte bu durumla başa çıkmaya çalışan kullanıcılar, Pods adında bir akım başlatarak birbirlerine sessiz sedasız destek olmaya başladılar. Konu hakkında fotoğrafçı Natalie Franke şunları söylüyor: “Pod grubuna dahil olanlar, bir aile ile karşılaşıyorlar. Instagram’da anlamlı yorumları kullanarak birbirlerine destek olmaya çalışan grup, siz büyüdükçe destek olmaya devam ediyor.”

Instagram blog yazarı Meggan, bu hareketi bir grup mesajı olarak tanımlıyor: "Grup üyeleri birbirlerini takip ediyor ve ufak çapta büyümeye hevesli üyelerin yayınlarının başkalarının zaman çizelgesinde görünmesini sağlamak için birbirlerinin yorumlarını ve gönderilerini beğeniyorlar ve bu sayede bilinçli bir popülarite yaratmış oluyorlar.”

Facebook veya Twitter’daki benzer oluşumlara Nazaran Instagram’ın bu gizli dayanışma grubu Pods, yeni algoritma ile daha güçlü bir savaş başlatmış gibi gözüküyor. Çünkü yeni sistem küçük çaptaki Instagram hesaplarını mahvetti ve sadece büyüklerin top koşturduğu, ticari kullanıcı dostu olmayan ve gittikçe can sıkıcı bir platform haline gelmeye başladı.

Bu durum elbette ki sadece ticari yönden sıkıntılı değil, ticari yönü sadece ticareti yapan kişi ya da kurumları irdeler. Ancak gönderi kalitesi ve uygulamanın genel içerik kalitesinin devamlılığı açısından organik yükselişleri daha da kolaylaştıracak algoritmalar, Instagram’ı herkes için daha zevkli bir platform haline getirecektir.

Peki InstaPods nasıl çalışıyor?

Fotoğrafçılar, blogcular ya da ilgiye ihtiyacı olan içerik üreticileri yaklaşık 10 ila 20 kişiden oluşan mesajlaşma grupları oluştururlar. Tüm grup üyeleri birbirini takip etmeli ki grup içi etkileşim tavan yapsın. Bu aşamadan sonra, yeni gönderilen bir fotoğraftan tüm grubun haberi oluyor ve operasyon başlıyor. Beğeniler ve yorumlarla istenilen içerik “popüler” hale getiriliyor. Zamanla diğer InstaPods grupları da üzerine düşen görevi yerine getirince, her bir profile bağlı olan kitle zaman akışında gözükmeye başlıyor.

Instagram’da bir blogger olan Amanda Rose, bu oluşuma katıldıktan her bir gönderisinin birkaç saat içerisinde önceki paylaşımlarına göre ortalama 120 daha fazla beğeni aldığını söylüyor. Ayrıca paylaşım başına ortalama 40 yorum olması dolgun bir profile kavuşmayı garanti altına alıyor.

Yapılan yorumların hiç birinin spam olmaması, beğenilerin bir süre sonra “yapay popülarite” desteği ile yerini organik beğenilere bırakması belki de tam kullanıcıların istediği şey. Bazı InstaPods gruplarının çok aktif ve anında tepki beklediğini söylemek gerek, nitekim paylaşılan bir fotoğrafın tarihi eskimeden tüm işlemlerin tamamlanması gerekiyor.

Bir yaşam tarzı blog yazarı olan Amanda Bootes, dört InstaPods’un bir parçası. Bu gruplara davet edilerek alındığını belirtiyor. “Gruplara alınan üyeler davet ile gelmiş kişiler, aynı zamanda paylaşım yapılan temalar için; güzellik, beslenme, spor, fotoğrafçılık gibi farklı gruplar oluşturuluyor” şeklinde konuşan Bootes, sistemde yer almanın o kadar da kolay olmadığını belirtiyor.

Bu durumun her zaman eğlenceli olmadığını, çalışmaya ara verdiğiniz zaman bile grubunuzun isteklerini ertelememeniz gerektiğini söyleyen üyeler, diğer insanlara küçük dokunuşlarla yardım etmenin yararını benimsemiş durumdalar.

Instagram girişimciliği konusunda ciddi iseniz ve grupların üyesi olmak istiyorsanız, bu fazlasıyla çaba gerektiriyor.