Instagram'ın canlı yayınlara getirdiği yeni özellik sayesinde yayıncının takip ettiği izleyiciler, canlı yayına katılma talebinde bulunabilecekler.

Sürekli gelişen çevrimiçi iletişim yöntemlerimiz ile sosyal medya platformlarında canlı yayın özelliği artık olmazsa olmaz bir özellik halini aldı. Instagram, Ekim ayı sonlarında canlı yayın özelliğini bir adım daha geliştirerek arkadaşlarımız ile birlikte canlı yayın yapmamıza izin veren yeni bir özellik tanıtmıştı.

Şirket, yeni yayınladığı bir özellik ile kullanıcıların canlı yayındaki kişiden canlı yayına katılmak için izin istemelerine olanak sağlıyor. Bu sayede karşılıklı olarak birbirini takip eden kullanıcılardan biri canlı yayına başladığında diğer kullanıcı canlı yayın sırasında canlı yayına katılma isteği gönderebilecek.

Canlı yayını gerçekleştiren kullanıcı, katılma isteğini kabul ettiği takdirde ekran izlenme şekline göre yatay ya da dikey olarak ikiye bölünecek ve katılma isteğinde bulunan kişi de ekranın bir yarısında görünmüş olacak. Yayını gerçekleştiren kişilerin takip etmediği izleyiciler katılım isteğinde bulunamayacaklar.