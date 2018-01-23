Dünyada Instagram üzerinden yayınlanacak korku temalı ilk dizi olacak Eşik, 59 saniyelik bölümler halinde toplamda 10 bölümden oluşacak.

Türkiye’deki dizi yayıncılığı, internetle birlikte bambaşka boyutlara taşınmaya başladı. Özellikle Puhu TV gibi internet yayıncılığı yapan kurumların Fİ, Çukur gibi yapımları, ülkemizde geniş kitleler tarafından izlendi ve hala da izlenmelerine devam ediliyor. Şahsi fikrim, bu alanda artık kafamızda flaş patlamış durumda ve üst üste çok sağlam (tabii aralarında amatör olanlar da var) prodüksiyonlarla karşılaşmaya başladık. Onlardan bir tanesi de alanında ilk olacak Eşik isimli dizi.

Eşik, dünyada korku temalı ilk Instagram dizisi olma özelliğine sahip. Haftada 2 bölüm halinde paylaşılacak dizi toplamda 10 bölüm olacak ve her biri 59 saniye olacak. Konsept olarak kafamızdaki geleneksel dizi anlayışından oldukça farklı olduğunu söyleyebiliriz.

Dizi, orta yaşlarındaki Fikret isimli karakterin hayatındaki gerilim dolu hikayeleri konu ediniyor. Fikret 1 yıl önce eşini kaybetmiştir ve yavaş yavaş depresyona sürüklenmektedir. İnsanlarda uzakta, şehir dışında bir eve taşınan Fikret, burada yalnızca Kasım isimli bir bahçıvan görür. Gece olduğunda garip sesler duyan ve gördüğü karartıların zamanla yaklaştığını hisseden Fikret, tehlike altında olduğunu düşünerek kendini korumak adına bu varlıklarla mücadele etmeye başlar.

Instagram’da yayınlanmasının ardından Twitter ve YouTube’a da gelecek olan dizinin başrollerinde Erkan Çelik ve Gizem Nur Doğa bulunuyor. Senaryosu Erdoğan Eyrik’e ve yönetmenliği Seyithan Kartal’a ait olan dizide yer alan diğer oyuncular ise şöyle: Gökhan Kalafat, Serdar Sezgin Güvenç, Burak Gürses, Ercan Geçkin, Şule Yılmaz, Neslihan Yalçın, Eren Arifer, Kenan Yalçın ve Gizem Erkoç.